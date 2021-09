Jeżeli marzysz o tym, aby zobaczyć na żywo walkę Jana Błachowicza z Gloverem Lucasem Teixeirą, to w konkursie, zorganizowanym przez markę Acer, możesz wygrać wyjazd dla dwóch osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na to wydarzenie.

Wygraj wyjazd dla 2 osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na walkę Błachowicza z Gloverem Teixeirą w konkursie marki Acer

Jan Błachowicz, znany również jako Legendarny Polisz Power, już od prawie 12 miesięcy dzierży tytuł mistrza UFC w kategorii półciężkiej. Nie brakuje chętnych, aby mu go odebrać, ale ostatni przeciwnik, Israel Adesanya, nie dał mu rady, mimo że był mistrzem wagi średniej. Za miesiąc spróbuje to natomiast zrobić Brazylijczyk Glover Lucas Teixeira.

Jeżeli marzysz o tym, żeby zobaczyć tę walkę na żywo, to mamy dobre informacje – marka Acer przygotowała konkurs, w którym główną nagrodą jest wyjazd dla dwóch osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie Jan Błachowicz zmierzy się z Gloverem Teixeirą. Jego zasady są bardzo proste i wszyscy mają takie same szanse.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie i powalczyć o wyjazd dla dwóch osób do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby zobaczyć na żywo walkę Jana Błachowicza z Gloverem Lucasem Teixeirą, musisz wykonać zdjęcie lub film z puszką napoju PredatorShot, pokazując Legendary Polish Power.

Zadanie z pozoru jest proste, ale wymaga kreatywności – w końcu można je zinterpretować na nieskończoną ilość sposobów, zatem do dzieła! Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zrobione zdjęcie lub zarejestrowany film opublikować w mediach społecznościowych z hashtagiem #LegendaryPolishPower oraz #PredatorShot. Zgłoszenia muszą być zatem dostępne publicznie – upewnijcie się, że są, jeśli zdecydujecie się wziąć udział w konkursie.

Jak zostało wspomniane, nagrodą główną jest wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla dwóch osób, ale oprócz tego przygotowano również inne – łączna wartość nagród to ponad 60 tysięcy złotych. Wśród nich znajdują się też najnowsze sprzęty z linii Predator – laptopy, desktopy i monitory. Jest zatem o co walczyć!

Konkurs trwa do 15 października 2021 roku.