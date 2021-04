Furgonetka Box chce powalczyć o klienta z Paczkomatami InPostu, ale nie będzie go kopiować

Nie podlega wątpliwości, że InPost i jego Paczkomaty obecnie królują na polskim rynku usług kurierskich. Automaty, w których można odbierać paczki, pojawiają się w oszałamiającym tempie w całej Polsce – w połowie lutego informowaliśmy Was o 11 tysiącach takich maszyn, a teraz jest ich już ponad 12 tysięcy. Firmy Furgonetka to jednak nie przeraża i choć na jej stronie możemy wysłać paczkę m.in. właśnie do Paczkomatów InPostu, wkrótce uruchomi ona swoją własną, otwartą sieć automatów Furgonetka Box.

Furgonetka Box – ciekawa alternatywa dla Paczkomatów InPostu

Jak możemy przeczytać na stronie furgonetkabox.pl, nowa sieć automatów paczkowych będzie współpracować z wieloma sieciami handlowymi, operatorami kurierskimi, spółdzielniami mieszkaniowymi, a nawet samorządami. Wszystko po to, by stworzyć usługę pozwalającą na jak najprostsze odbieranie i nadawanie przesyłek kurierskich.

Co wyróżnia Furgonetkę względem Paczkomatów i innych tego typu usług? Przede wszystkim otwartość, jaką ma zaoferować Furgonetka Box. Według zapewnień firmy, do sieci automatów będzie mógł dołączyć każdy chętny.

Sklepy internetowe będą mogły zaoferować dostawę zamówień do takiego automatu, zaś operatorzy kurierscy, którzy zdecydują się dołączyć do sieci, będą mogli umieszczać w nich obsługiwane przesyłki. Ma być to korzystne zarówno dla sklepów oraz przewoźników, jak i klientów.

Maszyny oferowane przez Furgonetkę mają być różnorodne i dostosowane do wielu miejsc. Dzięki temu będą mogły znaleźć się blisko każdego potencjalnego klienta. Wśród przykładowych lokalizacji wymienia się markety czy stacje benzynowe, a także osiedla mieszkaniowe oraz klatki schodowe w blokach. Jeśli będziecie zainteresowani, Furgonetka Box będzie mogła stanąć nawet pod Waszą prywatną posesją. Nie wszystkie automaty muszą bowiem być dostępne publicznie – mogą się pojawiać nawet na strzeżonych osiedlach lub być wykorzystywane wyłącznie przez Was i Waszą firmę.

Paczkomat (fot. InPost)

Na dodatek, jeśli zdecydujecie się jednorazowo zainwestować w takie urządzenie i udostępnić je publicznie, będziecie mogli zarabiać na prowizjach od każdej umieszczonej w nim paczki.

Furgonetka.pl poszukuje także producentów maszyn oraz zbiera sugestie dotyczące ich lokalizacji. Wszyscy zainteresowani operatorzy kurierscy mogą dołączać do sieci Furgonetka Box, by po udostępnieniu maszyn umieszczać w nich przewożone przez siebie przesyłki.

Firma Furgonetka podkreśla, że specjalizuje się w rozwiązaniach z branży kurierskiej od ponad 10 lat. Jej działania rozwijają zarówno rynek logistyki, jak i dynamicznie rosnącą branżę e-commerce w naszym kraju. Nie jest jednak ona firmą kurierską ani handlową, dzięki czemu może być świetnym, niezależnym operatorem wspólnej sieci automatów paczkowych.

Jak będą działać Furgonetka Boxy?

Proces odbierania paczki z Furgonetka Boxu ma się praktycznie niczym nie różnić od korzystania z Paczkomatów InPost. Podczas finalizacji zamówienia w sklepie internetowym będzie można wybrać najdogodniejszy dla siebie automat, do którego trafi zamówienie. Kurier umieści przesyłkę w jednej ze skrytek, a klient otrzyma powiadomienie o możliwości jej odbioru. Korzystając z dedykowanej aplikacji na smartfony, będzie można otworzyć skrzynkę z paczką i odebrać ją w ciągu kilku sekund.

Jak działa Furgonetka Box? (źródło: Furgonetka)

Automaty Furgonetka Box powinny już wkrótce pojawić się w pierwszych lokalizacjach. Mogą zaoferować świetną alternatywę dla Paczkomatów, więc liczę na ich sukces i życzę powodzenia!