Nieprawdopodobne! Star Wars: Jedi Fallen Order do odebrania w Amazon Pirme Gaming!

Subskrypcja Prime Gaming coraz śmielej rozpycha się w branży, rozdając naprawdę świetne produkcje. W tym miesiącu zobaczymy kolejny hit od Electronic Arts, wsparty przez garść zaskakujących tytułów.

Rajdy i miecze świetlne

Aż 9 gier! Dokładnie tyle darmowych kluczy odbierzecie, jeżeli jesteście subskrybentami usługi Prime Gaming. Nie jest o to dość trudno – sporo osób skorzystało z promocyjnej oferty Amazon Prime za jedyne 49 złotych rocznie. Oznacza to, że przez 12 miesięcy znajdziecie w swoich bibliotekach tyle gier, że już nigdy nie pomyślicie o zapłaceniu komukolwiek ponad 300 złotych za premierowe wydanie.

Co jednak Amazon przygotował dla graczy w tym miesiącu? Zgodnie z tradycją, sprawdźmy listę atrakcji dla abonentów! Oto ona:

Star Wars: Jedi Fallen Order (klucz Origin) ,

, Total War: WARHAMMER (klucz Epic Games Store) ,

, World War Z: Aftermath (klucz Epic Games Store) ,

, Two Point Hospital ,

, WRC 7 ,

, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered ,

, Abandon Ship ,

, In other Waters ,

, Paper Beast: Folded Edition.

Biegiem do Prime Gaming

Co najważniejsze – subskrybenci mogą swoje bezpłatne produkcje odbierać w Prime Gaming już teraz na oficjalnej stronie usługi. Cieszy w szczególności obecność Star Wars: Jedi Fallen Order. To fantastyczna metroidvania od Respawn Entertainment, studia odpowiedzialnego wcześniej za sukces Titanfall 2. Produkcja zarobiła już swoje na promocjach, dlatego też nic dziwnego że Electronic Arts tak łatwo oddaje ją za darmo.

Patrząc na ostatnie Need for Speed: Hot Pursuit Remastered w subskrypcji, wygląda na to iż Amazon dopiął większego targu z Electronic Arts. Jeżeli posiadacie Prime Gaming, być może to jest dobry momen,t by przestać kupować jakiekolwiek gry od EA – w końcu i tak pojawią się w usłudze. Podobnie wygląda sprawa z Epic Games Store, choć ten również nie stroni od rozdawnictwa.

Jest w co grać, dlatego miecze świetlne w dłoń i migiem do komputerów!