FilmBox+ dodany do oferty Play i INEA. Jak skorzystać z serwisu?

FilmBox+ to platforma streamingowa, która w Polsce wystartowała trzy lata temu. Od tego czasu ilość treści rozrosła się, a z jej usług mogą korzystać od teraz abonenci Play i INEA. Klienci wspomnianych operatorów zyskali tym samym dostęp do programów lokalnych, filmów, seriali, a także innych produkcji telewizyjnych.

FilmBox+ w ofercie Play i INEA

W 2021 roku Grupa Kino Polska wystartowała z własną platformą streamingową „FilmBox+”. Na początku dostęp kosztował jedyne 14,99 złotych miesięcznie, ale obecnie można wykupić już różne pakiety i tak, np. dostęp do kanałów telewizyjnych Filmbox w Polsat Box, kosztuje 30 złotych miesięcznie. Zaczyna robić się drogo, dlatego klientów Play i INEA na pewno ucieszy informacja, że FilmBox+ dołączył do oferty tych dwóch operatorów.

Dzięki temu abonenci tych operatorów będą mogli z dowolnego miejsca na ziemi, o ile mają tam dostęp do internetu, oglądać seriale, filmy czy programy. FilmBox+ podkreśla, że klienci mogą korzystać z platformy streamingowej jednocześnie na wielu urządzeniach, co jest miłą odmianą po tym, co robił np. Netflix, czy też Canal+ Online.

Warto również podkreślić, że – oprócz platformy streamingowej – skorzystać można też z dostępu do pięciu kanałów:

FilmBox Premium HD,

FilmBox Extra HD,

FilmBox Family,

FilmBox Action,

FilmBox Arthouse.

FilmBox+ rozszerza działalność

Serwis FilmBox+ umożliwia widzom oglądanie na 3 urządzeniach jednocześnie, w dowolnym miejscu i czasie. Co znajduje się w ofercie? Są to np. takie ciekawe produkcje jak „The Big Short” czy „Operacja Expo”. Nie brakuje również lokalnych dokumentów, ale lwią część oferty zdecydowanie stanowią filmy i seriale.

Abonenci sieci Play i INEA mogą korzystać z serwisu FilmBox+ poprzez stronę internetową, aplikacje mobilne na Android i iOS oraz Smart TV. Na dekoderach Play Box TV aplikacja FilmBox+ będzie preinstalowana.