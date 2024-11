Onyx Boox Note Air 4 C to Mercedes wśród czytników

W czytnikach można spotkać niewielkie konstrukcje z ekranem monochromatycznym o prostych zastosowaniach. Jeżeli jednak macie alergię na słowo „kompromis”, Onyx Boox Note Air 4 C może być Waszym wyborem numer jeden.

Specyfikacja Onyx Boox Note Air 4 C

Najczęściej o przynależności do półki premium w kategorii czytników e-booków decyduje zastosowany ekran. W przypadku modelu Boox Note Air 4 C producent zdecydował się na duży, 10,3-calowy wyświetlacz E Ink Kaliedo 3. Charakteryzuje się on rozdzielczością 2480 x 1860 pikseli (300 PPI) w odcieniach szarości i 1240 x 930 pikseli (150 PPI) przy kolorowych stronach (do 4096 kolorów).

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomma o taktowaniu 2,4 GHz połączony z układem Boox Super Refresh. Zadaniem BSR jest jak najlepsze odświeżanie ekranu w zależności od wybranego przez użytkownika scenariusza. Jest to o tyle przydatny moduł, że preinstalowany Android 13 umożliwia pobieranie aplikacji z platformy Google Play. W porównaniu z poprzednikiem, Boox Note Air 3 C, nowy model oferuje o 2 GB więcej RAM-u LPDDR4X. Ilość miejsca na dane pozostała bez zmian i wynosi 64 GB w technologii UFS 2.2 z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Onyx Boox Note Air 4 C (Źródło: Onyx)

Jako że mamy do czynienia z produktem klasy premium, Onyx Boox Note Air 4 C może służyć także za notatnik cyfrowy, z pomocą którego utworzymy drobne dokumenty czy rysunki. Nie trzeba martwić się o precyzję stawianych linii czy wygodę pisania – USB-C ze wsparciem OTG umożliwia podpięcie klawiatury, a wewnątrz opakowania z urządzeniem znajdziemy rysik magnetyczny. Czytnik obsługuje najpopularniejsze formaty plików, m.in. epub, mobi, docx, djvu czy mp3.

Na koniec warto także wspomnieć o akumulatorze o pojemności 3700 mAh i gabarytach urządzenia: Onyx Boox Note Air 4 C waży 420 gramów i mierzy 226 x 193 x 5,8 milimetra.

Tanio nie jest, czyli cena Onyx Boox Note Się 4 C

Jeżeli zastanawiacie się, ile kosztuje tak duży czytnik, łączący w sobie cechy cyfrowego notatnika, podpowiadam – tanio nie jest. Oficjalna cena podana przez producenta to 2429 złotych. Na szczęście niewiele urządzeń jest w stanie dorównać mu specyfikacją, więc możecie być pewni, że jest to maszyna, która powinna długo Wam służyć.