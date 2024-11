Tesla Model Y w świetnej ofercie. Przez rok możemy jeździć za darmo

Szukając samochodu elektrycznego, który sprawdzi się nie tylko w mieście, Tesla Model Y jest jednym z ciekawszych wyborów. Co więcej, teraz producent dorzuca do zakupu naprawdę atrakcyjny bonus.

Nawet bez promocji to dobra oferta

Co prawda na polskich drogach częściej spotkamy Model 3, to należy zaznaczyć, że Tesla Model Y to najpopularniejszy samochód 2023 roku na świecie – nawet biorąc pod uwagę też auta spalinowe. Tak wysokie zainteresowanie wynika między innymi z bardzo dobrego stosunku osiągów do ceny.

W Polsce za Model Y, zależnie od wybranej wersji, zapłacimy:

Model Y RWD (6,9 s 0-100 km/h, 455 km zasięgu) – 204990 złotych,

Model Y LR RWD (5,9 s 0-100 km/h, 600 km zasięgu) – 214990 złotych,

Model Y LR AWD (5 s 0-100 km/h, 533 km zasięgu) – 224990 złotych,

Model Y Performance (3,7 s 0-100 km/h, 514 km zasięgu) – 257990 złotych.

W tej cenie trudno jest kupić samochód, który oferuje równie dobre osiągi w kwestii przyspieszenia, a także równie zaawansowaną technologię na pokładzie. To stwierdzenie dotyczy nie tylko elektryków, ale również aut spalinowych. Ponadto, gdy skorzystamy z linku polecającego od innego użytkownika Tesli, dostaniemy rabat 2 tys. złotych dla każdej z wymienionych wersji.

Model Y (fot. Tesla)

Tesla Model Y z darmowym ładowaniem przez rok

Firma Elona Muska ogłosiła nową promocję, która ma zachęcić do kupna Modelu Y. Otóż Tesla zapewnia rok darmowego ładowania na Superchargerach na terenie Europy dla osób, które zamówią i odbiorą swój Model Y przed 31 grudnia 2024 roku. Należy jeszcze zaznaczyć, że omawiana promocja dotyczy również Polski, o czym poinformował Norbert Cała na platformie X.

Oznacza to, że możemy pojechać przykładowo do Barcelony, Rzymu lub innego miasta, nie płacąc za prąd. Dla tych, którzy od dłuższego czasu planowali wycieczkę po Europie, może to być kusząca propozycja. Tym bardziej, że w Zachodniej Europie jest na tyle dużo Superchargerów, że możemy podróżować korzystając tylko z ładowarek Tesli.

Skąd jednak taka decyzja Tesli? Podobno już na początku przyszłego roku ma zadebiutować Model Y Juniper, który – podobnie jak Tesla Model 3 Highland – przyniesie spory zastrzyk nowości. Trzeba więc wyprzedać obecny wariant.