Aplikacja Google pozwoli Ci wrócić do zapisanych elementów i historii wyszukiwania

Aplikacja Google wkrótce otrzyma długo wyczekiwaną funkcję, pozwalającą na powrót do zapisanych elementów oraz historii wyszukiwania. Nowa karta będzie pełnić funkcję centrum zarządzania zapisanymi elementami, zastępując istniejącą zakładkę „zapisane”. Kiedy wejdzie w życie ta zmiana i kto będzie mógł z niej skorzystać?

Aplikacja Google otrzyma nową funkcję

Google postanowiło wreszcie zaktualizować swoją aplikację „Google” na smartfony. Nowa wersja tego oprogramowania ma otrzymać długo wyczekiwaną funkcję, pozwalającą na natychmiastowy powrót do zapisanych elementów, a także historii wyszukiwania. Dostęp do historii będzie zarówno dla Chrome’a, jak i z samej aplikacji „Google”, co jest ciekawą zmianą. Wreszcie nie trzeba będzie szukać rzeczy w dwóch osobnych programach!

Nowa karta ma się nazywać „aktywność” i będzie służyć jako centralny hub do zarządzania zapisanymi elementami, zastępując istniejącą zakładkę „zapisane”, która nie działa najlepiej. Gdy ma się więcej elementów w niej, to staje się ona strasznie nieczytelna. Twórcy postanowili więc poprawić również ten aspekt i przygotowali interaktywne rozwiązanie, które prezentuje się następująco:

Nowa zakładka w aplikacji Google (źródło: androidauthority.com)

Przeglądaj zapisane rzeczy

Google zamieni więc prosty interfejs na interaktywną kartę. W górnej części ekranu znajduje się historia przeglądania, a poniżej można horyzontalnie przewijać zapisane elementy. Trzeba przyznać, że wygląda to co najmniej świetnie. Zdaniem androidauthority funkcja rzekomo jest rozwijana od około dwóch miesięcy, a Google chce ją porządnie przetestować zanim wypuści ją dla wszystkich użytkowników.

To nie koniec zmian, jakie czekają nas w ekosystemie Google. Głosowe wyszukiwanie w Google opisaliśmy zaledwie kilka dni temu, gdyż amerykański gigant technologiczny poinformował, że pracuje nad nową formą wyszukiwania, która miałaby zmieniać się w czasie pod wpływem tego, co mówi użytkownik. Z kolei Gemini otrzymało kolejne funkcje „asystenta Google”, takie jak np. możliwość włączania „rutyn”, a także otrzymało rozszerzenie „home”, pozwalające zarządzać inteligentnymi urządzeniami domowymi głosowo w aplikacji.

Idąc tym tropem można więc dojść do wniosku, że szersza integracja aplikacji Google z wyszukiwarką oraz Gemini to tylko kwestia czasu. Pytanie nie jest więc „czy”, tylko „kiedy” się to stanie oraz jakie kolejne funkcje zostaną dodane do tej aplikacji.