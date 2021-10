Seria Civilization obchodzi 30. urodziny! Sid Meier ma ważną wiadomość dla graczy

Z okazji 30-lecia istnienia serii Civilization, Sid Meier – jej twórca, podziękował wszystkim fanom na specjalnym filmiku, streszczającym historię marki. Wspomniany tytuł należy do kamieni milowych w branży gier wideo.

Pierwsza odsłona legendarnej serii Civilization ukazała się w 1991 roku i z miejsca zrewolucjonizowała rynek gier wideo. W końcu kto wówczas myślał o grach umożliwiających rozbudowywanie własnej cywilizacji i to w tzw. „czasie rzeczywistym”? Civilization błyskawicznie wypełniło rynkową lukę, stając się jedną z najważniejszych serii gier w historii gamingu.

Na początku gra Sida Meiera była dostępna wyłącznie na PC, ale ogromna popularność tytułu sprawiła, że szybko przeniesiono go również na konsole – w tym m.in. na PlayStation. Swoją drogą, jeśli chcielibyście ograć szóstą część na konsoli, to na naszej stronie dostępna jest recenzja Sid Meier’s Civilization VI – gorąco zachęcamy do zapoznania się z nią!

Przez 30 lat twórcom udało się zaprojektować aż 6 kolejnych części i całą masę pomniejszych dodatków, urozmaicających rozgrywkę.

Seria Civilization podbiła serca graczy przede wszystkim niesamowitą dowolnością w podejmowaniu decyzji. Każdy wybór przynosił określone konsekwencje, a rozwój cywilizacji wymagał nie tylko cierpliwości, ale również strategicznego i logicznego myślenia. W ostatecznym rozrachunku efekty naszych działań dawały ogromną satysfakcję.

Rozwijanie cywilizacji od czasów prehistorycznych do futurystycznej przyszłości miało też spore znaczenie edukacyjne. Powstawanie i ewoluowanie poszczególnych kultur zostały zaprojektowane na tyle dobrze, że gry Civilization używa się jako narzędzia edukacyjnego w niektórych szkołach. Sam miałem przyjemność ogrywać ten tytuł na lekcjach historii i momentalnie złapałem na niego bakcyla. Od tamtej pory śledziłem rozwój serii i regularnie powracałem do gry przy okazji wydawania kolejnych odsłon.

Civilization było dla branży gier, a zwłaszcza dla pierwszych strategii tym, czym dla FPS-ów był pierwszy Doom. To legendarna seria, która już zawsze będzie zajmować kluczowe miejsce w panteonie najważniejszych gier w historii.

Cześć wszystkim! Sid Meier, miło mi!

Wielu graczy nauczyło się przez ostatnie 30 lat kojarzyć serię Civilization ze zajwiskiem „jeszcze jednej tury”: w planach była szybka partyjka, a nagle jest już druga w nocy. Od lat słyszymy pytania: jak to się dzieje, że „jeszcze jedna tura” ma tak silny wpływ na graczy? Według projektanta gry jest to zasługa przygotowanych celów krótko-, średnio- i długoterminowych, którymi gracz musi ciągle żonglować w swojej głowie. Wybierasz odpowiednie miejsce na miasto, następnie podejmujesz decyzję, która technologia, budowla czy produkcja jest teraz priorytetowa, a w myślach masz już wspaniałą wizję swojej potężnej cywilizacji, a także to, w jaki sposób odniesiesz zwycięstwo. Gra Civilization jest zrobiona tak, aby popychać cię do przodu. Nowe technologie do odkrycia, nieodkryte kontynenty – ciągle jest coś do zrobienia.

Ale dobrze zaprojektowana gra to nie jedyny sekret trzydziestu lat sukcesu serii Civilization. Aby wyjaśnić, jak do tego doszliśmy, musimy trochę zagłębić się w temacie. Co dokładnie w Civilization podoba się graczom? Co wyróżnia gracza Civilization? Być może jest to zamiłowanie do kultury, historii, ale na rynku są dostępne inne gry historyczne. Możliwe, że gracze doceniają dokładny design gry, choć jest wiele innych dobrze zaprojektowanych gier.

Według mnie, chodzi tu o coś bardzo naturalnego dla człowieka – chęć tworzenia, zmieniania i dążenia do lepszej przyszłości dla całego gatunku. Posiadanie pewnego wyobrażenia, wizji oraz narzędzi do urzeczywistnienia tej idei. Wszystkie gry w pewien sposób pomagają spełnić marzenie o posiadaniu władzy; umożliwiają coś, co w realnym świecie jest niedostępne. Część ma więcej aspektów fantasy, gdzie mamy magiczne moce i pokonujemy smoki. Inne symulują prawdziwe życie, ale bez narażania własnego ciała. Ostry zakręt na pełnym gazie? Czemu nie!

W Civilization możesz prowadzić swoją nację w sposób pokojowy, bez walki. Ale możesz też stworzyć naród lubujący się w sztuce i kulturze. Masz okazję stworzyć religię i szerzyć swoją wiarę na cały świat. Jesteś w stanie przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

I to właśnie z tobą chcemy świętować tę wspaniałą rocznicę. Od 30 lat to właśnie ty jesteś głównym filarem serii. Posiadasz moc wpływania na losy ludzkości, zmieniania świata na lepsze czy na gorsze i możesz stać na czele własnego imperium, na które czeka próba czasu. Dzięki tobie historia została odtworzona, władcy ponownie odegrali swoje role, scenariusz został napisany od nowa, a twoi ludzie żyją w lepszym świecie. W Civilization tworzysz niewiarygodnie wydajne miasta. Jesteś mistrzem dyplomacji i silnym przeciwnikiem.

Chcemy pokazać ciebie i twój wyjątkowy sposób gry w Civilization. Jest to niesamowity moment dla całej serii Civilization, ale jest to też twój moment.

Wszystkie pokłony dla CIEBIE!