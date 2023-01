Facebook wprowadzi zmiany w reklamach. Skorzystają młodzi użytkownicy

Konglomerat Meta, do którego należy Facebook i Instagram, wprowadzi zmiany w systemie reklam. Celem jest zapewnienie lepszej platformy dla nastolatków, a więc grupy, która często spędza naprawdę sporo czasu w serwisach społecznościowych.

Zmiany w systemie reklam

Jak podkreśla Meta, celem ogłoszonych zmian jest dostosowanie reklam w taki sposób, aby były bardziej odpowiednie dla młodych użytkowników. Firma uważa, że takie osoby niekoniecznie są tak dobrze przygotowane jak dorośli, aby podejmować decyzje dotyczące wykorzystania ich danych online do celów reklamowych, zwłaszcza jeśli chodzi o pokazywanie im produktów dostępnych do zakupu.

W celu spełnienia powyższych założeń, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, jeszcze bardziej zostaną ograniczone opcje docierania reklamodawców do nastolatków, a także informacje, które obie platformy wykorzystują do wyświetlania reklam. Ponadto firma udostępni więcej narzędzi i zasobów dostosowanych do potrzeb nastolatków, aby pomóc im zrozumieć, jak działają reklamy i dlaczego widzą określone treści sponsorowane w aplikacjach społecznościowych.

Meta już wcześniej wdrożyła zmiany, które zablokowały możliwość kierowania reklam do nastolatków na podstawie ich zainteresowań i działań. Natomiast od lutego tego roku usunięta zostanie płeć jako opcja umożliwiająca reklamodawcom dotarcie do nastolatków. Dodatkowo zaangażowanie młodych osób w aplikacjach – na przykład obserwowanie niektórych postów na Instagramie lub stron na Facebooku – nie wpłynie na rodzaje reklam, które widzą.

Z wpisu umieszczonego na oficjalnym blogu wynika, że wiek i lokalizacja będą jedynymi informacjami, które będa używane do wyświetlania reklam. Wynika to z tego, że wiek i lokalizacja pomagają firmie zapewniać nastolatkom reklamy dostosowane do ich wieku oraz produkty i usługi dostępne w miejscu ich zamieszkania.

Młodzi użytkownicy zyskają większą kontrolę

Dowiedzieliśmy się, że kolejne zmiany mają być wdrożone w marcu tego roku. Młode osoby otrzymują bowiem więcej możliwości zarządzania typami reklam, które widzą na Facebooku i Instagramie – m.in. pojawi się więcej opcji w funkcji kontroli tematów reklam.

Firma zaznacza, że jeśli przykładowo nastolatek chce widzieć mniej reklam dotyczących określonego programu telewizyjnego lub nadchodzącego sezonu sportowego, powinien mieć możliwość poinformowania o tym Facebooka i Instagrama. W związku z tym, odpowiednie narzędzie zostaną mu udostępnione.

Oczywiście ogłoszone zmiany jak najbardziej cieszą, bowiem sprawiają, że zarówno Facebook, jak i Instagram, staną się lepszymi platformami dla młodych użytkowników. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia.