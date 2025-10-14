Facebook przywraca jedną z funkcji w nowym wydaniu

Facebook nieustannie dodaje nowe funkcje, ale też usuwa wcześniej wprowadzone. Amerykańska platforma społecznościowa postanowiła przywrócić jedną z nich w nowym wydaniu. Użytkownicy powinni ją docenić.

Facebook pomoże znaleźć pracę

W przeszłości najpopularniejsza platforma społecznościowa na świecie oferowała zakładkę z ogłoszeniami o pracę, która była dostępna również w Polsce. Dziś na próżno jej szukać, jednak Amerykanie postanowili wrócić do tego pomysłu.

Osoby poszukujące pracy znajdą oferty zatrudnienia w dedykowanej zakładce w sekcji Marketplace z ogłoszeniami. Ponadto mają one pojawiać się w grupach i na stronach. Aby ułatwić poszukiwania, wdrożono możliwość filtrowania ogłoszeń – dostępne filtry to kategoria, odległość i typ pracy.

Jak znaleźć pracę na Facebooku?

Zainteresowani mogą skontaktować się z potencjalnym pracodawcą za pośrednictwem Messengera oraz zapoznać się z profilem działalności danego przedsiębiorstwa, przeglądając jego stronę na Facebooku. Niektóre oferty mogą być zamieszczane przez partnerów zewnętrznych – jeśli ktoś będzie chciał na nie odpowiedzieć, wówczas nastąpi przekierowanie do witryny partnera.

Serwis ma również uczyć się preferencji użytkownika – na podstawie analizy jego wcześniejszych poszukiwań wyróżni potencjalnie najbardziej interesujące dla niego oferty pracy, dzięki czemu znalezienie zatrudnienia powinno być łatwiejsze.

Facebook podkreśla, że oferty pracy przeznaczone są wyłącznie dla osób w wieku 18 lat lub starszych i będą widoczne tylko dla dorosłych użytkowników platformy. Na tę chwilę funkcja ta jest dopiero testowana wśród wybranych osób w niektórych miastach Stanów Zjednoczonych.

Niewykluczone, że w przyszłości, jeśli tylko aktualnie trwające testy przyniosą satysfakcjonujące dla Facebooka efekty, jej dostępność zostanie rozszerzona o inne kraje, w tym Polskę. A jest to możliwe, ponieważ – jak zostało już wspomniane – w przeszłości na Facebooku w Polsce była dostępna zakładka Oferty pracy.

Ofertę pracy będą mogły opublikować nie tylko firmy

Serwis przygotował instrukcję, jak opublikować ofertę pracy na Facebooku. Można to zrobić zarówno z poziomu profilu prywatnego, jak i firmowego. Możliwe jest zatem zarówno poszukiwanie pracownika do przedsiębiorstwa, jak i zlecenie jednorazowego zadania albo cyklicznego, ale mniej płatnego zlecenia, jak na przykład zaprojektowanie ogrodu wokół domu czy wyprowadzanie psa kilka razy w tygodniu.

Na stronie pomocy dostępny jest też artykuł, w którym Facebook ostrzega przed fałszywymi ofertami pracy i wyzyskiem w pracy. Wymieniono w nim cechy charakterystyczne dla obu przypadków – zdecydowanie warto się z nim zapoznać, ponieważ to niestety powszechne zjawisko na wielu platformach z ogłoszeniami o pracę.