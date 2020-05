Instagram również pozwala na rozpoczęcie wideokonferencji w Pokojach Messengera

Facebook rozszerza dostępność Messenger Rooms. Wideokonferencję można już rozpocząć z poziomu aplikacji Instagram.

Każdy chce mieć własną aplikację do wideokonferencji

Dokładniej to każdy znaczący gracz na rynku oprogramowania. Trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że aplikacje służące do przeprowadzania grupowych rozmów wideo znacząco zyskały na popularności. Przykładowo do niedawna niezbyt rozpoznawalny Zoom może teraz pochwalić się milionami użytkowników.

Ogromny wzrost, który odnotował komunikator Zoom, zauważyły najbardziej liczące się firmy na rynku oprogramowania. Na ich odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Google udostępniło za darmo aplikację Meet, Microsoft zaprezentował Skype Meet Now, a Facebook niedawno wprowadził Messenger Rooms dla każdego zainteresowanego użytkownika.

Oczywiście znacząco przyspieszony rozwój narzędzi wideokonferencji to jak najbardziej dobra wiadomość, nawet jeśli głównym celem firm jest teraz złapanie i uzależnienie od swojego produktu nowych użytkowników. W końcu otrzymujemy większy wybór aplikacji, a silna konkurencja zawsze pozytywnie wpływa na rynek.

Wideokonferencja z poziomu Instagrama

W zeszłym tygodniu zespół Marka Zuckerberga ogłosił, że Messenger Rooms jest już gotowy i może z niego skorzystać każdy użytkownik Facebooka. Warto zaznaczyć, że do wideokonferencji, liczących maksymalnie 50 osób, może dołączyć każdy, nawet jeśli nie posiada konta w tym serwisie społecznościowym.

Po wdrożeniu Messenger Rooms, Facebook zdecydował się rozszerzyć dostępność swojej usługi. W aplikacji Instagram pojawiła się bowiem nowa funkcja, która pozwala na rozpoczęcie wideokonferencji. W tym celu wystarczy przejść do ekranu wiadomości bezpośrednich, kliknąć na ikonę połączeń wideo i następnie wybrać opcję „Utwórz pokój”.

Należy pamiętać, że rozmowy wideo mogą rozpoczynać wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają konto połączone z Facebookiem. Natomiast do utworzonego połączenia, identycznie jak w przypadku Messengera, może dołączyć każda osoba – nie jest wymagane posiadanie profilu na Facebooku czy Instagramie.

Nowość jest właśnie wdrażana u wszystkich użytkowników aplikacji. Jeśli więc z pewnych względów częściej korzystasz z Instagrama lub po prostu nie posiadasz Messengera na swoim urządzeniu, to teraz rozmowę w Messenger Rooms możesz rozpocząć też z poziomu innej aplikacji.

