Google Meet za darmo dla każdego. Zoom ma coraz silniejszą konkurencję

Komunikatory internetowe znacząco zyskały na popularności podczas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Najwięksi gracze na rynku postanowili to wykorzystać, aby zdobyć nowych użytkowników.

Wśród aplikacji, które w ostatnim czasie zyskały najwięcej użytkowników, z pewnością znajduje się Zoom. Jeszcze kilka miesięcy temu ten komunikator nie był zbyt rozpoznawalny, a teraz może pochwalić się ponad 300 mln użytkowników. Trzeba przyznać, że wynik jest naprawdę imponujący.

W zdobywaniu popularności nie przeszkodziły problemy związane z prywatnością i bezpieczeństwem – wysłanie sporej dawki danych do Facebooka czy afera Zoombombing. Coraz więcej osób wybiera Zooma, chwaląc go za intuicyjny interfejs czy łatwość tworzenia wideokonferencji.

Spory skok popularności Zooma zauważyły nawet największe firmy z Doliny Krzemowej. Oczywiście postanowiły to wykorzystać, starając się przyciągnąć użytkowników do siebie. Microsoft zaprezentował Skype Meet Now, a teraz Google ogłosiło, że komunikator Google Meet będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Usługa wideokonferencji Google Meet oferowana była wyłącznie klientom korporacyjnym i edukacyjnym w ramach G Suite. Firma z Mountain View postanowiła to jednak zmienić, aby bez większego wysiłku stworzyć silnego przeciwnika dla Zooma. Komunikator Google od początku maja będzie dostępny dla każdej zainteresowanej osoby i to całkowicie bezpłatnie.

— G Suite (@gsuite) April 29, 2020