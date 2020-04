Skype Meet Now – alternatywa dla osób niezadowolonych z Zooma

Szukasz komunikatora do prowadzenia wideokonferencji? Jedną z ciekawszych propozycji wydaje się być Skype, a to za sprawą nowej funkcji Meet Now.

Duży sukces Zooma

Wśród aplikacji, które skorzystały na globalnej pandemii koronawirusa, z pewnością należy wymienić Google Classroom i Zooma. Ta druga usługa, mająca ponad 200 mln użytkowników, ułatwia naukę i pracę zdalną, oferując możliwość prowadzenia rozmów wideo dla większej grupy osób.

Skąd ta popularność Zooma? Na rynku dostępnych jest sporo komunikatorów, ale mimo tego usłudze udało się przebić, zdobywając w ostatnim czasie dużą popularność. Opierając się na opiniach użytkowników, można wymienić kilka podstawowych zalet – łatwość obsługi, szybkie tworzenie większych wideokonferencji i jak niektórzy wspominają, Zoom po prostu działa bez problemów.

Microsoft zamierza walczyć z Zoomem

Owszem, Zoom okazał się hitem, ale obecnie twórcy muszą poradzić sobie z problemami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa – wysłanie sporej dawki danych do Facebooka czy afera Zoombombing. Niewykluczone, że te potknięcia postanowił właśnie wykorzystać Microsoft, wzbogacając Skype’a funkcją Meet Now.

Propozycja Microsoftu ma kilka cech, które jak najbardziej mogą sprawić, że Skype zyska wielu nowych użytkowników. Po pierwsze, prowadzenie wideokonferencji jest bezpłatne. Po drugie, zaproszeni uczestnicy i gospodarz nie muszą posiadać konta w usłudze, aby przeprowadzić rozmowę. Po trzecie, na desktopie nie trzeba pobierać i instalować żadnej nowej aplikacji – wystarczy otworzyć link w przeglądarce internetowej.

W założeniach, wzorem Zooma, Skype Meet Now nastawiony jest na prostą i intuicyjną obsługę. Zorganizowanie wideokonferencji nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Uczestników można zapraszać do rozmowy za pomocą unikalnych linków, które nie wygasają po zakończeniu sesji. Dzięki temu, można łatwo powrócić do ostatniej rozmowy.

Skype Meet Now jest już dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób. Jeśli więc z pewnych względów, nie odpowiada Ci Zoom, to możesz już sprawdzić alternatywę z Redmond. Wystarczy wejść na oficjalną stronę z poziomu przeglądarki internetowej.

źródło: Microsoft, TechSpot

