Łamiesz zasady Facebooka? Cóż, konsekwencje odczujesz teraz także w grupach

Nie stosujesz się do zasad społeczności wyznaczonych przez Facebooka? Konsekwencje zobaczysz także w grupach. Firma Marka Zuckerberga zapowiedziała również nowości dla administratorów i moderatorów, którzy w założeniach mają dbać o jakość treści umieszczanych w grupach.

Grupy na celowniku Facebooka

Funkcja o nazwie Grupy spotkała się z naprawdę ciepłym przyjęciem wśród użytkowników jednego z najpotężniejszych serwisów społecznościowych. Pozwala ona chociażby na zrzeszenie mniejszej lub większej liczby osób interesujących się konkretną tematyką czy poszukujących porad w danej dziedzinie.

Niestety, jak wskazują niektórzy, grupy są często miejscem, któremu przypisuje się podsycanie ekstremizmu i podziałów na platformie. Najwidoczniej firma Menlo Park postanowiła temu przeciwdziałać, wprowadzając odpowiednie zmiany.

Jedną z dwóch ogłoszonych nowości jest bardziej rygorystyczne podejście do użytkowników naruszających standardy społeczności. Teraz osoby łamiące obowiązujące zasady powinny liczyć się z obniżeniem rankingu treści, które publikują w grupie. Może to sprawić, że ich posty nie będą docierać do większej publiczności i przez algorytm automatycznie zostaną oznaczone jako mniej ciekawe.

Warto zaznaczyć, że wspomniane przed chwilą ograniczenia zostaną nałożone niezależnie od miejsca, w którym doszło do naruszenia zasad. Jak najbardziej ranking postów może zostać obniżony, gdy przykładowo użytkownik złamał regulamin w innej grupie lub pod publicznym postem.

Facebook zaznacza, że nowe wytyczne będą miały zastosowanie dla każdego członka grupy, którego post został usunięty z powodu naruszenia jednego ze standardów społeczności w ciągu ostatnich 90 dni. Co więcej, osoby z większą liczbą zgłoszeń mają otrzymać bardziej dotkliwe kary.

Nowe opcje dla administratorów

Firma Marka Zuckerberga ogłosiła jeszcze jedną nowość związaną z grupami, która tym razem skierowana jest dla osób zarządzających i dbających o jakość grup. Narzędzie o nazwie „Oznaczone przez Facebooka” umożliwia administratorom i moderatorom przeglądanie postów, które łamią zasady. Będzie to możliwe jeszcze przed usunięciem nieodpowiednich treści przez samego Facebooka.

Ponadto, Facebook zaapelował do administratorów, aby zaczęli brać większą odpowiedzialność za członków swoich grup. Niewykluczone, że grupy w dużym stopniu naruszające standardy będą teraz znacznie szybciej usuwane z serwisu społecnzościowego.