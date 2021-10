Facebook może zmienić nazwę. Wszystko przez nowe pomysły Zuckerberga

Może nie minąć tydzień, a poznamy nową nazwę Facebooka. Ma ona odzwierciedlać pragnienie stworzenia przez giganta społecznościowego prawdziwego cyfrowego uniwersum.

Reklama

Wielka tajemnica Facebooka

Jak donosi serwis The Verge, w Facebooku mają nastąpić pewne zmiany. Firma jest obecnie ogromna – pod jej skrzydłami znajdują się m.in. główny serwis społecznościowy, Instagram, WhatsApp, Oculus i cała masa pomniejszych podmiotów, które wspólnie pracują na ogromne przychody giganta technologicznego. Najwyraźniej włodarze przedsiębiorstwa chcą w jakiś sposób podkreślić jego strukturę i podobno planują zmienić jego nazwę.

Facebook miałby zmienić swoją nazwę? Nie do końca (fot. Tabletowo.pl)

Najpewniej nie będziemy mieli do czynienia z ogromnym rebrandingiem samego serwisu społecznościowego. Jego nazwa pozostanie bez zmian, za to inaczej będzie określana firma-matka, która będzie zarządzać całym portfolio podrzędnych marek. Być może Facebook planuje powołać do życia firmę nadrzędną, tak jak Google zrobiło to w 2015 roku z Alphabetem, które opiekuje się teraz zarówno samym Google, jak i całą rodzinką innych firm i inicjatyw.

Reklama

Czy Mark Zuckerberg stworzy cyfrowe uniwersum?

Założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, od dawna marzył o stworzeniu wirtualnego świata, w którym byłoby możliwe kontaktowanie się z innymi za pomocą cyfrowych awatarów. Między innymi dlatego Facebook zainwestował w zakup Oculusa – firmy produkującej zestawy wirtualnej rzeczywistości.

Na początku tego roku utworzono dodatkowy zespół, który miał tworzyć „metaverse” – cyfrowe uniwersum Facebooka. Podobno w celu stworzenia przekonującej wirtualnej rzeczywistości, firma w ciągu najbliższych 5 lat zatrudni 10000 osób w samej Unii Europejskiej.

Facebook ostatnio mierzy się z ogromną falą krytyki. Podczas gdy echa afer związanych z nieodpowiednim wykorzystaniem danych osobowych już minęły, ostatnie globalne awarie serwisów należących do spółki Marka Zuckerberga potrafiły zirytować wielu ich użytkowników. Oczywiście zmiana nazwy firmy nie poprawi podupadającego wizerunku. Musiałaby się ona naprawdę wiązać z czymś kompletnie świeżym. A to nie jest specjalnością Facebooka.