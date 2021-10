Facebook i Instagram zbliżą się do siebie. Nadchodzą współdzielone posty

Udostępnianie zdjęć i filmów jednocześnie na Facebooku i Instagramie wkrótce stanie się łatwiejsze. Serwis społecznościowy właśnie rozpoczął testowanie nowej funkcji.

Reklama

Dwa serwisy coraz bliżej siebie

Patrząc na ostatnie zmiany wdrażane przez imperium Marka Zuckerberga, wyraźnie widać, że firma dąży do scalenia swoich platform. Bez obaw, wszystkie usługi i aplikacje nie zostaną połączone w jeden, przerośnięty produkt. Zamiast tego, mamy do czynienia z wprowadzaniem rozwiązań, które zapewniają pewną symbiozę.

Dobrym przykładem są chociażby ostatnie nowości dotyczące Messengera i komunikatora wbudowanego w Instagram. Co więcej, użytkownicy od dłuższego czasu mogą korzystać m.in. z opcji publikowania tych samych relacji na Instagramie i Facebooku jednocześnie.

Reklama

Ponadto, posty umieszczane na tym pierwszym serwisie społecznościowym mogą być automatycznie udostępnianie także na Instagramie. Natomiast teraz, jak wynika z najnowszych informacji, wkrótce będziemy mogli zrobić to samo, ale w drugą stronę.

Jeszcze lepsza integracja Facebooka z Instagramem

Firma z Menlo Park rozpoczęła testy nowej funkcji, która w łatwy sposób pozwoli na automatyczne umieszczanie na Instagramie treści wrzuconych początkowo na Facebooka. Powinna to być odczuwalna zmiana dla osób prowadzących konta na obu serwisach społecznościowych.

Należy mieć na uwadze, że ze względu na ograniczenia Instagrama, nie będziemy mogli przenieść wszystkiego. Rozwiązanie dotyczy wyłącznie zdjęć i filmów, więc nie każdy post pojawi się również w drugiej usłudze.

Podczas wrzucania zdjęcia lub filmu na Facebooka, pojawi się dodatkowy przycisk, który pozwoli na udostępnienie go również na Instagramie. Wystarczy więc, że użytkownik po prostu zaznaczamy odpowiednią opcję.

Obecnie rozwiązanie pozostaje w fazie testów. Dowiedzieliśmy się, że przeprowadzane są one globalnie, ale na ograniczonej liczbie osób. Wśród wymogów, pozwalających na dołączenie do grona wybrańców, znajduje się konieczność posiadania konta połączonego z Instagramem. Może to być zarówno konto prywatne, jak i biznesowe.

Niestety, nie wiemy kiedy opisywana nowość zostanie wprowadzona u wszystkich zainteresowanych użytkowników. Niewykluczone jednak, że nie będziemy musieli długo czekać.