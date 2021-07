Nowa odznaka na grupach Facebooka – ekspert. Znaczy, że się zna na temacie

Grupy na Facebooku potrafią zrzeszać przeróżnych ludzi. Zwłaszcza, gdy grupa jest większa, trudno jest zorientować się, kto odznacza się w danym zagadnieniu rzeczywistą wiedzą, a kto rzuca porady na oślep. Pomóc mają nowe etykiety Facebooka.

Ekspert w grupie na Facebooku

Jeśli jesteśmy częścią większej grupy na Facebooku, to wiemy, jak uważnym trzeba być, gdy przyjdzie zmierzyć się z jakimś problemem, w temacie którego chcemy skonsultować się z innymi lub poznać ich opinie. Bywa, że obok wyważonych i rzeczowych komentarzy, pojawiają się twierdzenia, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Jak je od siebie odróżnić?

Facebook opracował nowe narzędzie dla administratorów grup. Mogą oni nadać odznakę eksperta osobie, która wykazuje się autorytetem w dziedzinie będącej przedmiotem grupowych dyskusji. Rozległa wiedza na dany temat będzie zapewne istotna przy nadawaniu takiej etykiety, ale Facebook nie będzie dyktować kryteriów, którymi mieliby kierować się administratorzy przy przydzielaniu nowej odznaki. Oznacza to, że ekspertem będzie ten, kto jest nim zdaniem administratora.

Ekspert może być też spoza grupy

Nowa rola eksperta grupy może okazać się bardzo przydatna, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z czatami na żywo i sesjami Q&A. Wtedy wiadomo dokładnie, do kogo zwracać się z pytaniami, a pytający mogą liczyć na sensowne, rzeczowe odpowiedzi. Admini będą w stanie honorować członków grup, wyróżniających się wiedzą i stopniem pomocy niesionej innym. Będzie dało się nawet zapraszać osoby spoza grupy i nadawać im taki tytuł.

Oczywiście trzeba przy tym liczyć na to, że administratorzy będą uczciwie przydzielać statusy ekspertów. A skoro istnieje tu pole do manipulacji i nepotyzmu, to z pewnością zostanie to wykorzystane ;)