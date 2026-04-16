Facebook chce uzyskać dostęp do Twoich zdjęć i filmów. Nowa funkcja jest już wdrażana w Europie

Meta poinformowała o rozpoczęciu wdrażania nowej funkcji na Facebooku w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ma ona zachęcić użytkowników do dzielenia się swoimi zdjęciami i filmami.

Facebook będzie zachęcał użytkowników do udostępniania swoich zdjęć i filmów

Użytkownicy mediów społecznościowych dzielą się na tych, którzy codziennie publikują na swoich profilach wiele postów, zdjęć i filmów oraz takich, którzy robią to sporadycznie lub nawet wcale. Nowa funkcja, która jest właśnie wdrażana w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, ma zachęcić do większej aktywności na platformie społecznościowej.

W tym celu aplikacja Facebooka na smartfonie będzie analizowała zdjęcia i filmy, zrobione przez użytkownika i zapisane w pamięci jego urządzenia oraz wskazywała te, które są warte podzielenia się ze znajomymi. Nowa funkcja ma również tworzyć „zabawne kolaże i edycje”.

Meta nie ujawnia, czym będzie się ona kierowała, natomiast utrzymuje, że ma za zadanie znajdować wyjątkowe momenty – wspomnienia, które mogą zgubić się wśród zrzutów ekranu, rachunków i przypadkowych ujęć.

Wdrażana właśnie funkcja ma również sugerować kreatywne edycje, kolaże i filmy, które będą wyróżniały się w strumieniu aktywności. Użytkownicy zobaczą sugestie w sekcji aktualności oraz sekcjach Relacje i Wspomnienia, gdzie będą mogli przejrzeć je przed udostępnieniem.

Facebook daje wybór – nie musisz korzystać z nowej funkcji

Meta wielokrotnie podkreśla, że nowa funkcja jest opcjonalna i wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Oznacza to, że nie zostanie domyślnie włączona bez jego wiedzy. Naturalnie, aby z niej korzystać, konieczne będzie przyznanie aplikacji Facebooka dostępu do zdjęć i filmów zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Jednocześnie Meta zapewnia, że nowa funkcja, sugerująca zdjęcia i filmy warte udostępnienia, szanuje prywatność użytkowników, ponieważ propozycje są prywatne, tj. niewidoczne dla nikogo postronnego do momentu ich udostępnienia.

Ponadto Amerykanie informują, że nie wykorzystają fotografii i wideo z rolki aparatu do personalizacji reklam oraz udoskonalania sztucznej inteligencji Meta AI, która jest dostępna w Polsce od marca 2025 roku (dopóki użytkownik nie zdecyduje się ich opublikować lub udostępnić podczas korzystania z dowolnej funkcji Meta AI).