Epic Games Store przypomni o I Wojnie Światowej, i to za darmo

Jak lekcje historii, to tylko z Epic Games Store. Mieliśmy już strzelanie do nazistów w alternatywnych uniwersach, a teraz cofniemy się lekko w czasie. Najnowszy gratis przybliży graczom I Wojnę Światową od tej praktycznej perspektywy. Chciałoby się rzecz, iż zabawa będzie wystrzałowa!

Nic innego, jak Tannenberg

7 ekip, 50 rodzajów broni, aż 8 potężnych map i – co najważniejsze – 64 osób w jednej rozgrywce. Takimi liczbami chwali się Tannenberg (2019), czyli kolejna z darmowych atrakcji w Epic Games Store. Tytuł skupia się na wschodnim froncie I Wojny Światowej. Nazwa gry inspiruje się prawdziwą bitwą pod Tannenbergiem, która odbyła się w 1914 roku, czyli niemalże na początku tego konfliktu zbrojnego.

Gracze mogą się wcielić w składy z Rosji, Rumunii, Litwy, Austro-Węgier, Niemiec oraz Bułgarii. Ogromne mapy posiadają liczne warianty pogodowe, a rozgrywka kładzie ostry nacisk na zdobywanie taktycznych punktów oraz zespołową kooperację. To już sprawia, że raczej po Tannenberg nie sięgnę. Uwielbiam w strzelankach być niczym jednoosobowa armia, a korzystanie z pomocy innych uznaję za oznakę słabości. Terminator i Rambo w jednym, oto moje oblicze i jestestwo.

Gratisy w Epic Games Store

To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ użytkownicy Epic Games Store otrzymają jeszcze zawartość do darmowej gry Shop Titans, wartą podobno aż 100 dolarów! Przy tej inflacji, mówimy o bardzo konkretnym pakiecie. O samej grze wiem tyle, iż jest to symulacja sklepikarza w świecie gry RPG. Nie ukrywam, nie raz się zastanawiałem jak to jest być zawodowym handlarzem. A tak na serio – źródełko darmowych gier powoli wysycha, jeżeli Tim Sweeney musi sięgać po taki śmietnik.

8.5 Ocena

Darowanemu koniowi jednak w zęby się nie zagląda, dlatego zainteresujcie się chociaż darmowym Tannenberg. Możecie też zagrać w jedną z dziesiątek produkcji, jakie zgromadziliście przez lata w Epic Games Store. Osobiście znalazłem czas na powrót do – kupionego co prawda – Hades, który dalej czaruje jakością produkcyjną, niesamowitą losowością darów oraz dynamiczną i satysfakcjonującą rozgrywką w rogalikowym systemie.

A jeśli nie Hades, to jak mówiłem – dziesiątki innych, bezpłatnych gier czekają w kramiku Tima Sweeney’a. Sprawdźcie bibliotekę i odpalcie cokolwiek – z pewnością będzie warto! Pamiętajcie, że Tannenberg oraz Shop Titans odbierzecie do 28 lipca, godziny 16:59. Po tym czasie, w usłudze pojawią się następne darmowe gry.