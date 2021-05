Według Google tablety z Androidem to świetne urządzenia do rozrywki. Ma o tym świadczyć nowa funkcja

Słuchając o kolejnych nowościach w iPadOS można zapomnieć, że tablety służą nie tylko do pracy, ale również do rozrywki. Google jednak o tym nie zapomniało. Firma zaprezentowała właśnie nową funkcję Entertainment Space, która w założeniach ma zwiększyć atrakcyjność tabletów z Androidem właśnie w tym aspekcie.

Tablety stały się urządzeniami do pracy

W czasach smartfonów z małymi ekranami, tablety cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dla wielu użytkowników były urządzeniami pomiędzy smartfonami a laptopami. Wówczas jeszcze nie zapewniały odpowiedniej mocy, aby sprawdzić się w bardziej wymagających zadaniach, ale świetnie wypadały jako urządzenia do przeglądania internetu, oglądania filmów czy chociażby zwiedzania wirtualnych światów w mobilnych grach.

Reklama

Wraz z pojawieniem się smartfonów z większymi wyświetlaczami, klienci coraz rzadziej patrzyli w stronę tabletów. Świadczyły o tym wyniki sprzedaży – cały rynek zaczął zaliczać spadki. Praktycznie tylko iPady w akceptowalnie dobrej kondycji przetrwały zmiany, jednak Apple również musiało zadowolić się niższymi przychodami z segmentu tabletów.

Entertainment Space (fot. Google)

Warto jednak mieć na uwadze, że firma z Cupertino miała pomysł na dalszy rozwój swoich tabletów. Przestały być one promowane jako sprzęt do prostych zadań, a według marketingowych haseł stały się prawie komputerami, mogącymi zastąpić MacBooka czy innego laptopa.

Klienci nadaj kupują tablety, aby móc oglądać na nich filmy czy przeglądać filmy, aczkolwiek znacznie częściej postrzegamy te urządzenia zgodnie z marketingowymi zapewnieniami Apple. Potwierdzają to ostatnie wzrosty sprzedaży. Wydarzenia na świecie, które zmusiły nas do zdalnej nauki i pracy, ponownie obudziły zainteresowanie tabletami. Nie sięgaliśmy po nie, aby nadrobić zaległości na Netfliksie, ale właśnie w celu komunikacji, pracy z pakietami biurowymi czy wykonywania innych zadań.

Entertainment Space – miejsce poświęcone rozrywce

Google również zauważyło większe zainteresowanie tabletami. Firma odnotowała, że w ciągu ostatnich miesięcy ponad 30% więcej osób zaczęło używać tabletów z Androidem w porównaniu z poprzednim rokiem.

Oczywiście Google jest świadome, że urządzenia z większymi ekranami lepiej sprawdzają się w pracy niż smartfony. Mimo to, firma nie zapomina, że tablety to także bardzo dobry sprzęt do rozrywki. W związku z tym ogłoszono funkcję Entertainment Space, która przeznaczona jest właśnie do czynności, które możemy wykonywać w wolnym czasie.

Entertainment Space (fot. Google)

James Bender, menedżer produktu Google Play, wyjaśnia, że Entertainment Space to spersonalizowane miejsce do przechowywania wszystkich filmów, programów telewizyjnych, wideo, gier czy książek. Mamy do czynienia z dodatkowym ekranem, znajdującym się obok ekranu głównego z aplikacjami czy widżetami. W założeniach Entertainment Space ma zapewnić wygodny dostęp do wszystkich wspomnianych przed chwilą treści.

Na górze nowego ekranu znajdują się trzy zakładki – Oglądaj, Gry i Czytaj. W każdej z nich, oprócz ulubionych materiałów z naszej biblioteki, znajdziemy również rekomendacje nowych treści. Jak łatwo się domyślić, nowe materiały będą spersonalizowane i dobierane na podstawie preferencji konkretnego użytkownika.

Entertainment Space ma być dostępne na nowych urządzeniach od Lenovo, Walmart i Sharp. Ponadto zainteresowani partnerzy również będą mogli wprowadzić nową funkcję. Niewykluczone więc, że Entertainment Space pojawi się także na innych tabletach. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących premiery opisanej funkcji.