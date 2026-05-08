Te baterie mogą uratować życie. Brawo, Energizer

Często zachwycamy się tutaj smartfonowymi akumulatorami, ale o tradycyjnych bateriach piszemy raczej rzadko. Tym razem jednak robimy wyjątek, bo Energizer zrobił w tym kontekście coś świetnego. Być może nawet ratującego życie.

Tylko w Stanach Zjednoczonych każdego roku odnotowuje się ponad 3500 przypadków połknięcia baterii pastylkowych. W Polsce podobne statystyki nie są publikowane, ale szacuje się, że może to być kilkaset przypadków rocznie. Te niewielkie bateryjki często interesują najmłodszych domowników, a wprowadzenie ich do organizmu może mieć bardzo poważne skutki: w wyniku kontaktu z błoną śluzową przełyku dochodzi do reakcji chemicznej powodującej powstanie sody kaustycznej, mogącej doprowadzić do ciężkich oparzeń tkanek w zaledwie 2 godziny.

Energizer stworzył bezpieczniejsze baterie pastylkowe

Jednym z największych producentów tego typu baterii na świecie jest Energizer. Mając tego świadomość, postanowił opracować technologię, która realnie może ratować życie, a przynajmniej zdrowie. Tak zrodziła się linia 20-milimetrowych baterii litowych Ultimate Child Shield.

Co czyni je wyjątkowymi?

Po pierwsze: są zamknięte w opakowaniu, którego otwarcie będzie niemałym wyzwaniem dla dziecka.

Po drugie: mają bardzo nieprzyjemny smak, który powinien działać na dzieci odpychająco.

Po trzecie: są skonstruowane w taki sposób, że nie powodują pieczenia w przełyku po połknięciu.

Po czwarte: zawierają barwnik, który w kontakcie ze śliną w ciągu kilku sekund zabarwia usta dziecka na niebiesko.

Szczególnie to ostatnie jest ważne, ponieważ pozwala rodzicom na szybkie dostrzeżenie, że coś się stało, zrozumienie i podjęcie błyskawicznego działania, czyli wezwanie pomocy. Dodam jeszcze na marginesie, że w podobny sposób baterie działają na psy i koty (one również są w ten sposób chronione dzięki tej nowej technologii).

Baterie Energizer Ultimate Child Shield (źródło: Energizer)

Baterie są dostępne w trzech rozmiarach

W linii Ultimate Chield Shield oferowane są litowe baterie pastylkowe w formatach 2032, 2025 i 2016 – przystosowane do najrozmaitszych urządzeń, takich jak zegarki, lokalizatory (między innymi AirTagi firmy Apple), kluczyki samochodowe, piloty, wagi elektryczne czy też niektóre zabawki. Energizer zapewnia, że nowe baterie są kompatybilne z wszystkimi urządzeniami, nie zdradza niestety, kiedy (i czy) można spodziewać się ich także w Polsce.