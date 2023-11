Nowy czytnik e-booków Empik porzucił starożytny port ładowania

Listopad to dobry moment na rozpoczęcie poszukiwań prezentów świątecznych. Wkrótce do list będzie można dorzucić nowy model czytnika e-booków Empik GoBook 2.0.

Stara filozofia

Empik GoBook 2.0, jak można się domyślić, to bezpośrednia kontynuacja idei poprzednika, który trafił na rynek w 2021 roku. Mamy więc do czynienia z urządzeniem, które na pierwszym miejscu stawia niewygórowaną cenę i stara się połączyć ją z autorskimi usługami sieci sprzedażowej Empiku oraz przyciągającą wzrok kolorystyką. Wróćmy jednak do podstaw.

Model GoBook 2.0 (Źródło: Empik)

Choć nie jest to najważniejsza część specyfikacji, warto odnotować, że GoBook 2.0 oferuje miejscami identyczne podzespoły, jak pierwszy GoBook. Za pracę urządzenia odpowiada więc dwurdzeniowy układ mobilny oraz 512 MB RAM-u. Dla właściciela przewidziano ok. 7 GB pamięci wewnętrznej w standardzie eMMC z opcją rozszerzania o maksymalnie 128 GB po zainstalowaniu w dedykowanym gnieździe karty microSD.

Ekran to 6-calowy panel E Ink Carta o rozdzielczości 1024 x 758 pikseli. Technologia SMARTlight oferuje 16 poziomów podświetlenia z opcją dobrania barwy i dopasowania się do warunków zewnętrznych. Empik GoBook 2.0 oferuje również wsparcie identycznych formatów (m.in. Mobi, Epub, Djvu, PNG czy PDF), co pierwszy GoBook, ma ten sam system oparty na Linuksie z wbudowaną aplikacją Empik Go i podobny akumulator o pojemności 1500 mAh. Gdzie zatem szukać różnic?

Empik uwspółcześnia czytnik

GoBook 2.0 jest nieco mniejszy od swojego poprzednika, mierzy bowiem 108 x 156 x 76 mm zamiast 161,3 x 108 x 8 mm, jednak waży nieco więcej: 182 zamiast 155 gramów. Większą, jeżeli nie wręcz kluczową, zmianą jest zastąpienie portu microUSB gniazdem USB-C. Jeżeli posiadacie już smartfon, słuchawki czy laptopa ładowanego za pomocą końcówki, która wkrótce stanie się standardem obowiązującym w całej Unii Europejskiej, to logicznym jest dla Was, że nie chcielibyście wozić ze sobą jeszcze jednego kabla przeznaczonego wyłącznie dla czytnika.

Dodatkowo, nowy kolor obudowy to już nie „klasyczny niebieski”, a „sky lagoon”. Nie będzie wielką tajemnicą, jeżeli powiem Wam, że urządzenie powstało we współpracy z marką PocketBook, a z pominięciem logo i unikalnej kolorystyki mamy do czynienia po prostu z modelem PocketBook Verse, który niedawno trafił na rynek.

Ostatnią ciekawostką jest cena. GoBook 2.0 jest obecnie dostępny w przedsprzedaży w cenie 589 złotych. „Oryginał” kosztuje w oficjalnym sklepie nieco więcej – 599 złotych. Jeżeli więc kolorystyka i branding urządzenia Was nie odpycha, możliwe, że warto zainwestować w nowy czytnik Empik. Szkoda tylko, że zamiast pełnego dostępu do aplikacji Empik Go przez dwa miesiące, producent oferuje wyłącznie wariant Mini pozwalający pobrać 4 dowolne e-booki lub audiobooki.