Nokia może powrócić. Znowu

W 2024 roku firma HMD zaczęła dość mocno odwracać się od marki Nokia. W nowych telefonach w ogóle przestała wykorzystywać tę rozpoznawalną nazwę, a w starych modelach zamieniała ją na swój trzyliterowy akronim. Jeden z potencjalnych scenariuszy zakłada jednak, że marka Nokia powróci. Tyle tylko, że już nie siłami HMD.

Marka Nokia powróci do żywych? Trwają poszukiwania dużego producenta smartfonów

Wzmianki o potencjalnym powrocie marki Nokia można znaleźć na subreddicie marki. Jej menedżer społeczności napisał wprost, że jest otwarta na współpracę z wielkoskalowym producentem telefonów komórkowych. Można przypuszczać, że tym razem Finowie woleliby przekazać prawa do marki któremuś z większych graczy, a nie kolejnemu świeżakowi pokroju HMD.

HMD zostało powołane do życia w 2016 roku i od początku istnienia było ściśle powiązane z marką Nokia – na swój sposób powstało zresztą z wyjęcia mobilnego biznesu spod parasola Microsoftu, do którego fińska nazwa należała od 2014 roku. Aktualnie marka jest praktycznie martwa, a HMD po przejściu na swoje również nie jest w najlepszej kondycji – kilka dni temu ogłosiło nawet podjęcie decyzji o ograniczeniu działalności w Stanach Zjednoczonych.

Nokia to nie tylko smartfony i tablety. Nie tylko HMD

Nokia to jednak nie tylko smartfony i tablety. Prawo do tworzenia innych urządzeń konsumenckich zostało sprzedane różnym podmiotom – na przykład produkcją telewizorów i przystawek Smart TV zajmowało się Streamview, słuchawki i inne akcesoria trafiły w ręce RichGo, a laptopy – do OFF Global. Można odnieść wrażenie, że żadna z tych firm nie zdołała utrzymać dobrej sławy fińskiej marki.

Sama firma Nokia natomiast zajmuje się technologiami sieciowymi i telekomunikacyjnymi. Na tym polu wciąż odnosi sukcesy i może pochwalić się mocną pozycją. Mimo wszystko smutno patrzeć na to, co stało się z tą marką. Czy jednak istnieje jakakolwiek szansa na to, by naprawdę się odrodziła? Kto musiałby ją przejąć, aby móc tego dokonać? Póki co te pytania pozostają bez odpowiedzi…