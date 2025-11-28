Elektryki zostają na buspasach. Nowa data ustalona

Buspasy dla samochodów elektrycznych przedłużone. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie prawa o ruchu drogowym.

Do kiedy samochody elektryczne będą mogły korzystać z buspasów?

Dotychczasowe przepisy zakładały, że wraz z 1 stycznia 2026 roku właściciele samochodów elektrycznych również będą musieli stać w korkach. Wówczas miał bowiem przestać obowiązywać jeden z przywilejów, który w założeniach ma zachęcać do wyboru aut lokalnie bezemisyjnych.

Powyższy scenariusz wydawał się coraz bardziej prawdopodobny, aczkolwiek jeszcze nie taki pewny. Otóż Prezydent Karol Nawrocki zawetował wcześniej inną ustawę, która m.in. miała przedłużyć możliwość poruszania się po buspasach. Zamieszczony zapis w ustawie zakładał, że buspasy będą dostępne do 1 stycznia 2028 roku. Weto nie było spowodowane tym przepisem, co jednak mimo wszystko dawało pewną nadzieję.

Prośby miłośników elektromobilności zostały wreszcie wysłuchane. Prezydent Polski podpisał ustawę o zmianie prawa o ruchu drogowym. Przedłużona ona możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy lokalnie zeroemisyjne do 31 grudnia 2027 roku. Warto zaznaczyć, że dotyczy to nie tylko bateryjnych elektryków (BEV), ale również aut wodorowych (FCEV, przykładowo Toyota Mirai).

Tesla Model 3 (fot. GRI CARS)

Łukasz Lewandowski z fundacji EV Klub Polska zwraca uwagę na przeprowadzone badanie. Wynika z niego, że dla ponad 70% ankietowanych użytkowników EV, możliwość jazdy buspasem jest istotnym czynnikiem przy decyzji o zakupie elektryka. Jeśli więc kupiłeś Teslą Model 3, Volkswagena ID. Buzz, BMW i4 czy innego elektryka, aby omijać korki z wykorzystaniem buspasów, będziesz mógł to robić jeszcze przed dwa kolejne lata.

Co jeszcze zmieni się w przepisach?

Buspasy to tylko jeden z punktów, które będą teraz dotyczyć kierowców i innych uczestników ruchu. Pojawi się prawo jazdy kategorii B dla osób, które ukończyły 17 lat. Zaostrzone zostaną kary za złamanie przepisów – zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w terenie zabudowanym.

Z kolei dzieci do 16. roku życia podczas jazdy rowerem lub hulajnogą elektryczną mają obowiązek noszenia kasków. Ponadto ustawa dopuszcza poruszanie się pojazdu zespołu ratownictwa medycznego po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.