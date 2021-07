Dopłaty do elektryków w Polsce stają się faktem. Oto, co należy wiedzieć

Osoby zainteresowane kupnem elektryka będą wkrótce mogły skorzystać z dofinansowania. W najlepszym scenariuszu mogą liczyć na 27 tys. złotych. Do jakiego auta dostaną dopłatę? Okazuje się, że nawet do Mustanga Mach-E.

Pierwsze podejście nie okazało się sukcesem

W zeszłym roku został uruchomiony program dopłat do elektryków, ale skorzystało z niego dość niewielkie grono osób. Brak zainteresowania wynikał z prostego faktu – narzucone wytyczne znacząco ograniczały wybór samochodu.

Klienci indywidualni mogli bowiem maksymalnie otrzymać dopłatę w wysokości 18750 złotych i to tylko, gdy cena pojazdu nie przekraczała 125 tys. złotych. W tej kwocie mieszczą się wyłącznie najtańsze elektryki, nie zawsze oferujące zadowalające wyposażenie, osiągi czy zasięg. Nic więc dziwnego, że liczba złożonych wniosków była naprawdę skromna.

Drugie podejście zapowiada się lepiej, aczkolwiek też są ograniczenia

Tym razem kwota dopłaty również wynosi 18750 złotych, ale klienci posiadający Kartę Dużej Rodziny otrzymają 27000 złotych. Warto zaznaczyć, że podane wartości są ustalone na sztywno i nie są wyliczane na podstawie ceny samochodu elektrycznego.

Volkswagen ID.4 (fot. VW)

Należy jednak pamiętać, że cena auta nie może przekraczać 225 tys. złotych, aczkolwiek w przypadku Karty Dużej Rodziny ten limit nie obowiązuje. To odczuwalny postęp względem poprzedniego ograniczenia. Program skierowany jest dla klientów indywidualnych.

Jak zwraca uwagę serwis Autokult.pl, teraz dopłatę będzie można otrzymać w przypadku około 40 modeli samochodów. Biorąc pod uwagę limit 225 tys. złotych, to łapią się nie tylko najtańsze auta, ale również Mustang Mach-E czy Volkswagen ID.4. Całkiem nieźle!

Kolejne wytyczne, które trzeba będzie spełnić to: elektryk musi być fabrycznie nowy, jego przebieg nie może przekraczać 50 km, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, a także nie będzie go można sprzedać przez 2 lata od momentu zakupu. Ponadto musi zostać oznaczony specjalną, informującą o dofinansowaniu, naklejką i to dość sporą – jej szerokość wynosi 44 cm.

Na program dopłat do elektryków przeznaczono 500 mln złotych. Wnioski można składać od 12 lipca bieżącego roku. Natomiast zakończenie akcji przewidywane jest na 2025 rok, o ile wcześniej nie skończy się wspomniana suma pieniędzy.