Oto nowy Hummer, czyli absurdalny samochód elektryczny

General Motors, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokazał elektrycznego Hummera. W topowej wersji ma on 1000 KM, 15 tys. Nm, a pierwszą setkę osiąga w zaledwie 3 sekundy.

Legendarny Hummer powraca

Owszem, powraca, ale w znacznie zmienionym wydaniu. Na pokładzie nie mamy już ogromnego V8, spalającego absurdalne ilości benzyny. Zamiast silnika spalinowego, producent zastosował wyłącznie silniki elektryczne. Pojawia się tutaj jednak jedna wspólna cecha – zapotrzebowanie na „paliwo” również będzie spore, szczególnie gdy użytkownik będzie chciał wykorzystać cały potencjał auta.

W tytule wspomniałem, że mamy do czynienia z absurdalnym elektrykiem. General Motors nie stworzył bowiem małego pojazdu do poruszania się w mieście. W nowym Hummerze liczy się przede wszystkim moc i imponujące liczby – trzy silniki generują 1000 KM i prawie 15600 Nm momentu obrotowego. Tak ogromna moc, mimo sporych rozmiarów, pozwala na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w 3 sekundy.

Jasne, znajdziemy już auta elektryczne nastawione przede wszystkim na osiągi, ale nie są to sporych rozmiarów pickupy. Tak, nowy produkt General Motors jak najbardziej jest wyjątkowy, aczkolwiek ta wyjątkowość nie będzie trwała długo. Nadchodzą bowiem kolejne elektryczne pickupy – np. Tesla Cybertruck.

W topowym wariancie, nowy Hummer ma przejechać ponad 560 km na jednym ładowaniu. Wspierana jest funkcja szybkiego ładowania 350 kW, która pozwoli w ciągu 10 minut na zapewnienie prawie 160 km zasięgu.

Podobno sprawdzi się w terenie

Al Oppenheiser, główny inżynier pracujący przy projekcie, twierdzi, że elektryczny Hummer jest absolutną bestią terenową. Po zjechaniu z ulicy, pomóc ma napęd e4WD, system wszystkich skrętnych kół, które przy niskich prędkościach mogą jednocześnie skręcać w tym samym kierunku, a także spory prześwit.

Wrażenie robią nawet same koła, które standardowo mają 35 cali, a opcjonalnie można zamontować nawet 37-calowe koła. Do tego dochodzi jeszcze pneumatyczne zawieszenie, umożliwiające podniesienie samochodu o około 15 cm.

Nowoczesna technologia

Hummer to także bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wspierających kierowcę. Na pokładzie mamy aktywny tempomat, asystenta pasa ruchu, różne czujniki i system kamer 360 stopni.

System infotainment, stworzony przy użyciu Unreal Engine, wyświetlany jest na dwóch dużych ekranach. Pierwszy, umieszczony tuż za kierownicą ma 12,3 cala. Z kolei drugi, stanowiący centrum systemu, to 13,4 cala.

Cena i data wyjazdu na publiczne drogi

Jako pierwsza zadebiutuje najmocniejsza odmiana Hummera. Ma być ona dostępna od jesieni 2021 roku w cenie 112,5 tys. dolarów (ponad 430 tys. złotych). Następnie do sprzedaży zostaną wprowadzone pozostałe trzy warianty. Co ciekawe, każda kolejna wersja będzie słabsza, ale za to dostępna w niższej cenie.