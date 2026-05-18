Te słuchawki są unikatowe. Tylko… po co?

Wiele osób preferuje stonowany, minimalistyczny i nienarzucający się w oczy design. Są też jednak osoby, które lubią, gdy ich sprzęt wyróżnia się w tłumie. Nauszne słuchawki Edifier Auro Ace zdecydowanie są kierowane do tej drugiej grupy.

Edifier Auro Ace to wyjątkowe słuchawki. Co je takimi czyni?

To, co dla tych słuchawek najbardziej charakterystyczne, zostało zainstalowane z boku nausznika. To animowany panel matrycowy (dot-matrix), który może wyświetlać tekst lub grafikę. Użytkownik może to sobie skonfigurować, korzystając z szerokiego wyboru motywów, albo też stawiając na własną kreację. Na ekranie mogą nawet pojawiać się teksty piosenek, żeby mijający przechodnie wiedzieli na przykład, że użytkowniczka wcale nie jest Ewą i to nie ona skradła niebo (to nie ona, to nie ona, to nie ona). Po co? Nie mam pojęcia.

Poza tym Edifier Auro Ace to słuchawki wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki dynamiczne oraz moduł Bluetooth 6.0. Ten duet zapewniać ma przyzwoitą jakość dźwięku i stabilne połączenie z jego źródłem. W razie czego można też skorzystać z połączenia przewodowego (przez USB).

Edifier Auro Ace (fot. Edifier)

Na jednym ładowaniu słuchawki wytrzymują do 62 godzin (przy czym dotyczy to sytuacji, w której użytkownik nie korzysta ze wspomnianego wyżej wyświetlacza, a poziom głośności jest ustawiony na 50%). W nagłych przypadkach zaś wystarczy kwadrans ładowania, by uzyskać 11 godzin działania.

Specyfikację uzupełnia mikrofon z technologią redukcji szumów wspieraną przez sztuczną inteligencję, dzięki któremu prowadzenie rozmów głosowych ma się odbywać w komfortowych warunkach. Wszystko to zaś przy wadze na poziomie zaledwie 130 g. Konstrukcja cechuje się również regulowanym pałąkiem i miękkimi nausznikami – dla odpowiedniego dopasowania i maksymalnego poziomu wygody.

Ile kosztują słuchawki Edifier Auro Ace?

Słuchawki Edifier Auro Ace są aktualnie dostępne wyłącznie w Chinach. Do wyboru są trzy kolory (srebrny, czarny i złoty), a ich cena wynosi 279 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~150 złotych. Na razie jednak nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery w naszym kraju.