Wytrzymały smartwatch Amazfit zyskuje sporo nowych funkcji

Amazfit T-Rex 3 to smartwatch zaprojektowany dla miłośników ekstremalnych aktywności. Wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością, długim czasem pracy na baterii oraz zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i treningu. Producent nie poprzestaje jednak na tym, co oferował w dniu premiery. Do tej pory aktualizacje dodały lub zmodyfikowały ponad 50 funkcji. Jakie nowości czekają na użytkowników tego pancernika w najnowszej wersji oprogramowania?

Amazfit T-Rex 3, czyli potężna specyfikacja dla wymagających

Warto przypomnieć, że Amazfit T-Rex 3 zadebiutował jesienią 2024 roku i bez problemu radzi sobie w ekstremalnych warunkach. Jego 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED oferuje rozdzielczość 480 × 480 pikseli i jasność sięgającą 2000 nitów.

Producent zadbał także o wytrzymałość – szkło Gorilla Glass, stal nierdzewna na ramce oraz obudowa odporna na temperatury od -30 do 70 stopni Celsjusza sprawiają, że zegarek sprosta nawet najbardziej wymagającym warunkom.

Smartwatch obsługuje aż 170 trybów sportowych, w tym takie jak HYROX Race czy skialpinizm. Wyposażony jest w zaawansowany sensor BioTracker 6.0 PPG, który umożliwia pomiar tętna, poziomu tlenu we krwi, jakości snu i zmienności rytmu zatokowego. Co więcej, Amazfit T-Rex 3 oferuje pełną nawigację offline, co oznacza, że użytkownicy mogą pobierać mapy topograficzne, narciarskie i miejskie bez konieczności połączenia z internetem.

Czas pracy na baterii również nie zawodzi – zegarek może działać do 40 dni w trybie oszczędzania energii, a nawet 180 godzin w trybie GPS. Do dyspozycji użytkowników jest także 32 GB pamięci na muzykę oraz obsługa Zepp Pay, czyli płatności zbliżeniowych za pośrednictwem aplikacji Curve.

Amazfit T-Rex 3 (źródło: Amazfit)

Co zmienia nowa aktualizacja? Wnosi sporo nowości

Amazfit T-Rex 3 właśnie otrzymał dziewiątą aktualizację oprogramowania, która wprowadza kilka nowych lub rozszerzonych funkcji. Jedną z najciekawszych nowości jest nowy tryb sportowy Ski Erg, który ma szczególne znaczenie dla fanów HYROX, czyli wymagających zawodów łączących elementy siłowe i wytrzymałościowe.

Miłośnicy nieco mniej wyczynowych sportów docenią nowe rozwiązania dla wędkarzy, dzięki którym przez aplikację Zepp App można zapisywać lokalizacje najlepszych miejsc do połowu. Wprowadzono także usprawnienia w nawigacji offline, umożliwiając pobieranie map z trajektorią i punktami docelowymi w jeszcze wygodniejszy sposób.

Kolejną nowością jest ulepszona aplikacja do sterowania muzyką, co z pewnością spodoba się użytkownikom korzystającym z funkcji odtwarzania utworów bezpośrednio z pamięci zegarka.

W ramach wcześniejszych aktualizacji Amazfit rozbudował m.in. obsługę biegów na bieżni oraz dodał nowe opcje analizy gry w padla, w tym liczbę uderzeń z forehandu i backhandu.