Fiat ma hulajnogę na nierówne chodniki – czas wsiąść na model F500 F10 CROSS

Fiat udziela swojej nazwy dla serii hulajnóg elektrycznych, obecnej na naszym rynku od 2019 roku. Tym razem pojawił się nowy model F500 F10 CROSS, który wyróżnia się sporymi kołami ze specjalnym ogumieniem, przydatnym na mniej stabilnym podłożu.

Wzmocniona hulajnoga w sam raz na wiosnę

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że wiosenna pogoda potrafi zaskoczyć. Jeśli więc ktoś preferuje poruszanie się za pomocą jednoosobowych jednośladów o napędzie elektrycznym, musi czasem liczyć się z ewentualnością jazdy po niezbyt suchej, raczej nierównej nawierzchni.

Zgodnie z przewidywaniami firmy konsultingowej McKindey, w latach 2021-2022 zainteresowanie urządzeniami osobistego transportu może wzrosnąć o nawet 9 procent w porównaniu z rokiem 2019. Ponieważ jest to trend, którego producenci sprzętu nie mogą przegapić, firma 4cv wprowadza na polski rynek nowy model elektrycznej hulajnogi Fiat F500 F10 CROSS.

Nowe kapcie dla znanego modelu

Fiat F500 F10 CROSS jest ulepszoną wersją znanego już modelu F10, z kilkoma różnicami. W hulajnodze zamontowano 10-calowe koła z szerokim, 2,5-calowym ogumieniem z bieżnikiem o wzorze plastra miodu. Producent zapewnia, że większa średnica kół pomaga w amortyzacji na nierównym podłożu, zaś zmodyfikowane ogumienie jest bardziej trwałe i niezawodne.

Elektryczny pojazd napędza silnik o mocy 350 W, dzięki któremu rozpędzimy się do 25 km/h. Sam akumulator ma pojemność 10 Ah, co ma gwarantować do 25 km zasięgu. Bateria ładuje się od 6 do 8 godzin. Na kierownicy znajdziemy cyfrowy wyświetlacz oraz przednie oświetlenie. Diody LED znajdują się także na wzmocnionym błotniku. Rama hulajnogi jest w stanie przyjąć obciążenie 120 kg, zaś sama waży 17 kg. Klasa odporności IPX4 zapewnia szczelność konstrukcji na zachlapania podczas jazdy po mokrych ścieżkach rowerowych.

Fiat F500 F10 CROSS dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych, w cenie 1999 złotych. Hulajnogę można kupić u oficjalnego sprzedawcy, a także w sklepach internetowych, w tym w Media Expert.