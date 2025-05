e-Doręczenia na stronie banku. Nowa usługa ułatwi odbieranie poczty

Współpraca Poczty Polskiej, PKO Banku Polskiego i KIR ma zaowocować nowym rozwiązaniem. Usługa e-Doręczenia pojawi się w bankowym serwisie internetowym, aczkolwiek nie w sposób pełny i konieczne będzie korzystanie też z portalu Poczty Polskiej.

e-Doręczenia zawitają na stronę banku

Co prawda na omawiane rozwiązanie musimy jeszcze trochę poczekać, ale wykonany został ważny krok, który zbliża nas do realizacji planów. Poczta Polska, PKO Bank Polski i KIR podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. Efektem wspólnych prac będzie usługa e-Doręczenia dostępna na stronie banku.

Warto zaznaczyć, że w bankowym serwisie internetowym możliwe będzie złożenie wniosku o założenie adresu do e-Doręczeń. Dzięki temu klienci PKO Banku Polskiego będą mogli otrzymywać powiadomienia o nowej korespondencji, aby następnie – bez konieczności dodatkowego logowania – zostać przekierowanym do portalu Poczty Polskiej. Wówczas możliwe będzie odebranie i przeczytanie otrzymanego elektronicznego listu.

Nie chodzi więc o pełną implementację usługi e-Doręczenia w serwisie PKO Banku Polskiego, jednakże planowane rozwiązanie powinno odczuwalnie uprościć dostęp do korespondencji. W końcu – jak przed chwilą napisałem – klienci banku nie będą musieli wykonywać chociażby dodatkowego logowania.

Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej, dodaje, że całe przedsięwzięcie powinno wzmocnić zaufanie społeczne do usług cyfrowych i ułatwić do nich dostęp. Celem jest bowiem stworzenie usługi dopasowanej do potrzeb klientów.

Nad realizacją planów czuwa również KIR, który pełni rolę technologicznego integratora usług wspólnych sektora bankowego. Ponadto zadaniem KIR jest zapewnienie infrastruktury koniecznej do integracji e-Doręczeń z technologią banku. Docelowo ma to pozwolić na dostarczanie rozwiązania wszystkim zainteresowanym instytucjom.

Na wdrożenie trzeba jeszcze trochę poczekać

Z opublikowanych informacji dowiadujemy się, że partnerzy w najbliższych miesiącach skupią się na analizach technologicznych i biznesowych. Mają one pozwolić na dopracowanie warunków współpracy oraz – co kluczowej sprawie – finalnie na wdrożenie nowej usługi. Niestety, dokładny harmonogram prac nie jest znany.

Tymczasem wypada przypomnieć jedną z ciekawszych wiadomości ostatnich dni. Otóż system e-Doręczeń może zostać zintegrowany z aplikacją mObywatel.