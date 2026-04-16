Dziedzictwo Nokii 3310 nie umarło. Nokia szykuje nowy, pancerny sprzęt

Podejrzewam, że istnieje spore grono osób, które oddałoby wiele, aby Nokia wróciła do gry na rynku elektroniki. Kolejny produkt zaprezentowany w ostatnim czasie pokazuje, że firma pamięta o swoich korzeniach.

Czym jest Nokia Booklet X15 Enterprise?

O planach wydawniczych fińskiego producenta dowiedzieliśmy się dzięki profilowi @smashx_60 na Twitterze, specjalizującemu się w produktach Nokii i HMD. Po ujawnieniu prac nad Nokią Mission-Safe Phone 2 w połowie kwietnia 2026 roku teraz jesteśmy świadkami udostępnienia przez informatora specyfikacji wyjątkowego laptopa.

Nie chodzi jednak tu o zastosowanie nowatorskich materiałów czy flagowej specyfikacji, a o fakt, że Nokia Booklet X15 Enterprise to rozwiązanie ewidentnie skierowane do pracy w terenie. Ekran i komponenty wewnątrz obudowano grubym korpusem, który ma wytrzymywać upadki z wysokości 180 centymetrów. Sprzęt ma spełniać także normy wodoodporności na poziomie IP 65 i otrzymać certyfikacji MIL-STD-810H oraz MIL-STD-810G. „Wzmocnioną” stylistykę dopełnia rączka do noszenia laptopa bez potrzeby dokupowania torby. Całość ma ważyć ok. 2,35 kg.

Nokia Booklet X15 Enterprise (Źródło: smashx_60, Twitter/X)

Co się tyczy wyświetlacza, Nokia zdecydowała się na dotykowy panel IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Jego jasność ma sięgać 1000 nitów, co powinno pozytywnie wpłynąć na czytelność panelu nawet przy słonecznym dniu. Reszta specyfikacji również nie sprawi, że serce zabije Wam szybciej – sprzęt otrzyma procesor Intel Core Ultra 5 125H, który zadebiutował w 2023 roku. Konfiguracje ma otwierać wariant 16 GB RAM-u plus 512 GB SSD, natomiast najbardziej wymagający użytkownicy bedą mogli zdecydować się na opcje 64 GB + 2 TB.

Co się tyczy dodatkowych modułów, informator podaje, że Nokia Booklet X15 Enterprise otrzyma kamerkę 5 Mpix z opcją logowania się za pomocą twarzy dzięki obecności czujnika podczerwieni a także moduł 5G, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Każda jednostka wyjdzie z fabryki z preinstalowanym systemem Windows 11 Enterprise.

Co planuje Nokia?

Cena i data premiery laptopa nie są jeszcze znane, jednak jest spora szansa, że podobnie jak Mission-Safe Phone 2 nie będzie on dostępny dla klientów indywidualnych. Czy Finowie chcą zatem wrócić na rynek, jednak skupiając się wyłącznie na rozwiązaniach biznesowych?

Ciekawą teorię wysnuł wspomniany na początku informator. Jakiś czas temu zasugerował, że Nokia chce wrócić na rynek smartfonów po zakończeniu umowy z HMD, która wygasa w 2028 roku. Nowe produkty mogą umożliwić firmie ponowne zaistnienie w branży i dobranie lepszego partnera niż dotychczas.