Masz numer w Play, straciłeś pieniądze i nie wiesz, dlaczego? My wiemy

Klienci sieci Play mogli w ostatnich dniach zauważyć, że z ich kont znikają pieniądze. Co więcej, w niektórych przypadkach błąd po stronie operatora mógł doprowadzić do całkowitego wyzerowania konta użytkownika. Jeśli Wy także tego doświadczyliście, to możemy Was uspokoić – wszystko dobrze się (dla Was) skończy.

Oferta na kartę nie jest dla wszystkich, ale faktem jest, że w jej przypadku zdecydowanie łatwiej szybciej reagować na dziwne zachowania na koncie. Użytkownicy abonamentowi raczej zauważają je dopiero wtedy, gdy przyjdzie im faktura za poprzedni miesiąc (choć to reguła, to oczywiście zdarzają się wyjątki od niej). A to o tyle istotne, że przez błąd sieci Play niekiedy duże koszty ponieśli zarówno jedni, jak i drudzy.

Z mojego konta w Play zniknęły pieniądze. Dlaczego?

Klienci operatora zauważyli, że w wykazie aktywności pojawiły się połączenia z numerami zagranicznymi, które kosztowały od złotówki do nawet kilku złotych. To o tyle dziwne, że w rzeczywistości nie były to numery zagraniczne, tylko należące do sieci Play, na przykład 790998729 – odpowiada on za usługę „Notka SMS”, czyli krótki komunikat w formie wiadomości SMS, który można wysłać do rozmówcy, jeśli ten nie odbierze telefonu (na przykład „Oddzwoń jak się ogarniesz”). Standardowo kosztuje stosunkowo niedużo, lecz w ostatnich dniach mogło się zdarzyć, że Play policzył za każdy aż 2 złote!

Jak zaś informuje serwis Telepolis, podobna sytuacja miała miejsce w przypadku połączeń z numerami 790200200 (poczta głosowa) i 790200300 (Notka głosowa MMS), choć niektórzy klienci deklarują, że wcale na nie nie dzwonili, a i tak naliczono im kilka złotych za takowe połączenia.

Pracownicy na infolinii Play wiedzą o tym problemie i przyznają, że wina leży po stronie operatora. On również wydał oficjalne oświadczenie, w którym informuje, że awaria systemu trwała od 21 do 26 maja 2020 roku, ale obecnie wszystko działa już prawidłowo. Wszystkie osoby, którym pomyłkowo naliczono opłaty za rzekome połączenia z numerami zagranicznymi, otrzymają zwrot nadmiernie pobranej kwoty na konto (pre-paid) lub korektę w rozliczeniu (abonament).

Dziękujemy Lucyna i Piotr za info!