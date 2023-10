Duolingo wkrótce nauczy Was matmy i grania na klawiszach

Jak tam Wasza nauka włoskiego na Duolingo? Najpopularniejsza aplikacja do nauki języków lada chwila nie tylko będzie Wam przypominać o zaległej lekcji vocabolario – zachęci Was również do nauki matematyki i grania na pianinie.

11 lat razem

Można wiele zarzucać Duolingo – że nie uczy języka w sposób bardziej personalny, że nie każdy kurs stoi na takim samym poziomie i że grywalizacja może czasami prowadzić do małej frustracji. Nie można jednak zaprzeczać faktom – autorzy oprogramowania spod znaku sowy Duo stworzyli rozpoznawane w wielu krajach narzędzie, które może ułatwić pierwszy kontakt z nowym językiem, którego chcemy się nauczyć.

Źródło: Duolingo

Od jakiegoś czasu twórcy nie chcieli jednak poprzestać na nauce, jak poprawnie przywitać się po niemiecku i włosku. W zeszłym roku okazało się, że zielona sowa chce uczyć dzieci i młodzież, jak poprawnie dodawać, mnożyć i dzielić. Na początku roku ekipa poszukiwała natomiast specjalisty od edukacji muzycznej. Zespół Duolingo uznał, że najwyższy czas połączyć nauki humanistyczne, ścisłe i artystyczne pod jednym sztandarem.

Duolingo – twoja facetka od matmy, muzy i angola

Już wkrótce Duolingo zaoferuje naukę języków, matematyki i muzyki w jednej aplikacji. Dzięki temu rozwiązaniu przełączanie się pomiędzy lekcjami nie będzie wymagało przełączania się pomiędzy różnymi programami, a powiadomienia o niewykonanym treningu zostaną zunifikowane.

Autorzy wierzą, że kursy poświęcone królowej nauk oraz muzyce powinny trafić zarówno w gusta nowicjuszy, jak i tych, którzy nie chcą cofnąć się w swoich zdolnościach liczenia lub grania na instrumencie. Jeżeli nie zawsze macie czas i siłę na ćwiczenia w obcym języku, będziecie mogli podbić sobie „streaka” robiąc właśnie lekcje matematyki lub muzyki. Bonusy do doświadczenia i codzienne zadania również będą współdzielone pomiędzy wszystkimi kursami.

Jest póki co tylko jedno „ale”. Kurs muzyczny i matematyczny są na razie dostępne wyłącznie na iOS dla użytkowników angielsko- i hiszpańskojęzycznych. Liczę jednak na to, że debiut nowych kursów w aplikacji na Androidzie i w języku polskim to kwestia kilku, góra kilkunastu miesięcy. Ciekawe, czy kurs z sową Duo sprawi, że powrót w nieokreślonej przyszłości do gry na perkusji nie byłby dla mnie aż tak bolesny…