Drukarka, która zmieści się w kieszeni. Dobra na imprezki

Firma Fujifilm zapowiedziała nowy model drukarki do zdjęć natychmiastowych oraz wkłady fotograficzne Sprinkles. Urządzenie Instax Mini Link 3 pozwoli szybko przenieść na papier ulotne chwile. Ile będzie kosztował ten sprzęt?

Ta drukarka zmieści się w większej kieszeni

Instax Mini Link 3 to najnowsza propozycja marki Fujifilm. Ta drukarka do zdjęć natychmiastowych została wyposażona w funkcję AiR Studio, która umożliwi twórcom bieżące dodawanie trójwymiarowych efektów rozszerzonej rzeczywistości do zdjęć. Wystarczy, że użytkownik wybierze tło, dodatki dekorujące obraz czy animacje.

Posiadacz nowego Instaxa będzie mógł również skorzystać w aplikacji z funkcji Click to Collage, która pozwoli na szybkie stworzenie kolażu z kilku zdjęć tak, aby wyglądały jak z fotobudki. Seria obejmie sześć ujęć w trzysekundowych odstępach, a użytkownik będzie mógł wybrać dwa, trzy lub cztery, które spełnią jego oczekiwania. Nowa drukarka pozwoli także na wydruk wybranych kadrów z filmów wideo.

Obudowa drukarki Mini Link 3 została wykończona karbowaną fakturą i wyposażona w trzy LED-owe diody, które sygnalizują obecny status działania sprzętu. Posiadacze tej nowości będą mogli wykonywać zdjęcia bezpośrednio z aparatu cyfrowego Instax Pal. Drukarka będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: Sage Green (zielony), Clay White (biały) oraz Rose Pink (różowy). Urządzenie ma trafić na europejski rynek 28 sierpnia 2024 roku w sugerowanej cenie 619 złotych.

Instax aktualizuje apkę i obsłuży nowy wkład

Fujifilm zapowiada też nowy wkład do aparatu o nazwie Sprinkles, który został ozdobiony srebrnymi, połyskującymi oraz kolorowymi elementami, przypominającymi kolorową posypkę do ciasteczek czy lodów. Film będzie stanowił wyróżniające się tło dla drukowanych zdjęć. Nowy wkład do zdjęć natychmiastowych Instax mini Sprinkles również pojawi się na rynku w dniu 28 sierpnia 2024 roku. Sugerowana cena detaliczna pakietu filmów została oszacowana na 46,99 złotych.

Marka ogłosiła także nową aktualizację aplikacji dedykowanej na smartfony, dostępnej na urządzenia oparte o Androida i system iOS. Instax UP! dotychczas pozwala użytkownikom m.in. na skanowanie, importowanie czy porządkowanie i gromadzenie swoich ujęć w jednym miejscu. Teraz apka otrzymuje dodatkową funkcję – Instax Days. Jej zadaniem jest automatyczne dodawanie dat wykonania zdjęcia. Aktualizacja aplikacji jest już dostępna.