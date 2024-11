Dreame przecenia roboty i odkurzacze. Ot, przedwczesny Black Friday

To absurd, ale przez ostatnie lata mogliśmy już do tego przywyknąć. Black Friday – pomimo że nawet sama nazwa wskazuje na coś innego – nie ogranicza się już do jednego dnia, lecz nierzadko wyprzedaże trwają cały listopad. Podobnie jest w przypadku firmy Dreame, która oferuje swoje urządzenia w wyraźnie obniżonych cenach już teraz.

Promocja na roboty sprzątające Dreame – Black Friday przyszedł wcześniej

Firma Dreame, specjalizująca się w produkcji robotów sprzątających i bezprzewodowych odkurzaczy, obiecuje oszczędności sięgające 50% z okazji wyprzedaży na Black Friday. W rzeczywistości nie ma co liczyć na takie przeceny, ale szybkie przejrzenie oferty pozwoliło mi ustalić, że faktycznie w przypadku niektórych produktów jest trochę taniej.

źródło: Dreame

Szczególnie warto zwrócić uwagę na roboty Dreame L20 Ultra oraz Dreame X40 Ultra Complete – oba modele mieliśmy okazję zrecenzować i oba zakończyły testy z wysokimi notami. Zresztą nie przez przypadek trafiły później do naszego rankingu najlepszych robotów sprzątających na rynku.

Dreame L20 Ultra to niemal w pełni bezobsługowy robot sprzątający, który „skutecznie odkurza, mopuje i jeszcze sam się czyści. A do tego mopuje przy krawędziach, dzięki zastosowanemu wysięgnikowi podkładki mopującej”, jak napisała Kasia w recenzji. W sklepie producenta jego najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 3999 złotych, a gdzie indziej dało się go kupić za ~3150 złotych. Z okazji Black Friday zaś trzeba za niego zapłacić tylko 2799 złotych.

Gdzie kupić? Recenzja Dreame L20 Ultra ok. 2799 zł Allegro Dreame Komputronik x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli zaś interesuje Cię top of the top, to rzuć okiem na drugi model. Znów oddam głos Kasi: „Dreame zebrał wszystkie aktualnie najbardziej pożądane rozwiązania i zaprezentował je światu w modelu Dreame X40 Ultra. […] To prawdopodobnie najbardziej zaawansowany robot na rynku”. Dotąd kosztował 5199 złotych, a teraz możesz go kupić już za 4299 złotych.

Gdzie kupić? Recenzja Dreame X40 Ultra Complete ok. 4299 zł Allegro Dreame Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Inne produkty Dreame w promocyjnych cenach

Wśród faktycznie przecenionych produktów można znaleźć także Dreame Roboticmower A1 – to robot koszący, czyli kosiarka nowej generacji. Nie jest bezbłędny, ale i tak potrafi zaimponować, o czym również możesz dowiedzieć się z naszej recenzji. Jego regularna cena wynosi 8999 złotych, zwykle da się go jednak kupić za ~6900 złotych. Promocyjna cena na poziomie 6499 złotych nie jest więc może sensacyjna, ale zawsze to parę stówek w kieszeni.

Przecenione zostały również odkurzacze pionowe Dreame Z20 oraz Dreame Z30. Oba modele cechują się lekkimi konstrukcjami, długim czasem działania i dużą siłą ssącą – ten drugi nieco większą. Ich ceny promocyjne wynoszą 1599 złotych oraz 1849 złotych i w obu przypadkach są one niższe o około 200-300 złotych względem tego, ile trzeba było zapłacić przedtem.

Lista produktów na stronie promocyjnej jest dużo dłuższa, ale w większości przypadków są to przeceny tylko z nazwy. Nie oznacza to, że zakup tych urządzeń oznacza przepłacenie, ale też trudno mówić o większych oszczędnościach.