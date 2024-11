Będzie rozłam w Samsungu? Potrzeba nawet 5 lat

Stary porządek może w nie tak odległej przyszłości odejść w niepamięć. Samsung podobno rozważa brzemienny w skutkach krok, jednak potrzeba będzie nawet 5 lat, aby go sfinalizować. Już teraz natomiast producent apeluje o mobilizację.

Samsung chce podzielić swój biznes

Po raz kolejny pojawiają się informacje, że producent z Korei Południowej chce wydzielić ze spółki Samsung Electronics dział zajmujący się projektowaniem i produkcją półprzewodników. Poprzednie doniesienia na ten temat zdementowano, lecz to oczywiste, że firma tego nie potwierdzi już dziś, skoro nie stanie się to w najbliższych miesiącach.

Według informacji, przekazywanych przez południowokoreański portal TopDaily, firma powołała zespół, który pochyli się nad procesem wydzielenia ze struktur Samsung Electronics działu, zajmującego się półprzewodnikami. Jest to jednak ogromne przedsięwzięcie, dlatego Koreańczycy szacują, że całość potrwa od 3 do nawet 5 lat.

Równocześnie jest to wielkim wyzwaniem, ponieważ w grę wchodzą ogromne pieniądze. Tych biznes zajmujący się półprzewodnikami nie ma tyle, ile potrzebuje do osiągnięcia niezależności, natomiast ma je spółka Samsung Electronics i może je ona dalej inwestować w półprzewodniki.

O ile pieniądze mogą stanąć na drodze do podzielenia biznesu, o tyle korzyści z niego mogą być tego warte. Dzięki niemu nowe, niezależne od spółki-matki przedsiębiorstwo może zyskać nowych klientów. Dziś rynkowi konkurencji być może unikają współpracy z Koreańczykami, ponieważ obawiają się o swoje tajemnice handlowe – niekoniecznie chcą je udostępniać biznesowi, który należy do ich (czasami największego) rywala rynkowego.

Samsung apeluje do pracowników o mobilizację

Z okazji 55. rocznicy powstania Samsung Electronics firma zorganizowała spotkanie. W jego trakcie Jong-Hee Han, Vice Chairman i CEO spółki, zaapelował do menadżerów i pracowników, aby nie wprowadzali po prostu zmian, ograniczających się do konkretnych produktów lub firm, ale przyjęli nowe podejście od sposobu pracy do odkrywania nowych motorów wzrostu.

Poprosił też o jak największe zaangażowanie we wzmacnianiu wiodącej pozycji, aby zapewnić konkurencyjność, ponieważ – jak zauważył – bez zmiany nie może być innowacji i wzrostu. A jedno i drugie zdecydowanie jest potrzebne, gdy największym obecnie osiągnięciem działu mobilnego jest niby smukły Galaxy Z Fold Special Edition.