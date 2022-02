To naprawdę przydatna zmiana. Uber pokaże Ci Twoje oceny

Uber pomimo niemalejącej popularności ciągle stara się rozwijać – czy to przez wchodzenie do nowych miast, czy poprzez rozszerzanie zakresu usług. Nie oznacza to jednak, że nie da się wprowadzić znaczących zmian do już istniejących rzeczy. Jedną z takich są oceny, które od teraz można przeglądać w bardziej szczegółowy sposób.

Reklama

(Nie)wiadome oceny w Uberze

Dopiero co pisaliśmy o nowościach w aplikacji Ubera i o tym, że usługa zawitała do Bydgoszczy, a dzisiaj mamy kolejną ciekawą nowość. Tym razem na tapet wzięto oceny, które dotychczas były pokazywane tylko jako średnia. Od teraz ma się to jednak zmienić na lepsze.

System oceniania klientów i kierowców jest z Uberem od początku. To dzięki takiemu systemowi budowana jest nasza reputacja – niezależnie, po której stronie się znajdujemy. To z kolei pozwala uniknąć wielu problematycznych sytuacji, kiedy którakolwiek ze stron przekroczy pewne granice.

Reklama

Wielu użytkowników i kierowców wzięło sobie na cel bycie jak najlepiej ocenianym, co oczywiście nie oznacza, że z automatu dostają oni od każdego pięć gwiazdek. Nie ma oczywiście problemu, kiedy ocena jest adekwatna do usługi lub zachowania. Ten pojawia się w chwili, kiedy nasza średnia zaczyna spadać z nie do końca jasnych dla nas powodów.

Czy korzystając z Ubera zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób uzyskaliście swoją średnią ocenę? Ile osób przyznało Wam pięć gwiazdek, a ile oceniło Was krytycznie? Dotychczas takie informacje pozostawały w sferze domysłów, ale od teraz wszystko staje się zdecydowanie bardziej przejrzyste.

9.5 Ocena 8 Ocena 9 Ocena

Naprawdę przydatna zmiana

Uber poinformował, że teraz, łatwiej niż kiedykolwiek, można zobaczyć, w jaki sposób obliczona została nasza ocena. Po raz pierwszy można dowiedzieć się o liczbie wystawionych ocen i to wszystkich – zarówno tych dobrych, jak i negatywnych.

Użytkownicy Ubera zyskali taką możliwość dzięki rozszerzonemu Centrum prywatności w aplikacji. To z tego poziomu będzie można zobaczyć, ilu kierowców przyznało nam maksymalną ocenę pięciu gwiazdek, a ilu oceniło nas krytycznie wystawiając jedną gwiazdkę. Oczywiście wszystko co pomiędzy rekomendacją, a niepoleceniem również się tam znajduje. Dostęp do tych danych można również uzyskać wprost ze strony internetowej.

Ten z pozoru niewielki dodatek, może mieć kolosalny wpływ na nas jako klientów – szczególnie, jeśli zawsze staramy się pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. Krótka analiza naszych ocen z pewnością może pomóc nam zostać klientem idealnym, z którym każdy kierowca wykona przyjemny kurs.

Uber przypomina, że średnia ocena składa się z ostatnich 500 ocenionych podróży. Firma zaznacza również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby stać się lepszym, wyżej ocenianym klientem. Kierowcy nie mieli problemu z określeniem najbardziej istotnych z ich punktu widzenia rzeczy.

Jeśli zamawiający przejazd chcą sobie dać szansę na maksymalną ocenę, to warto zadbać o punktualność czy o pozostawienie po sobie porządku w samochodzie. Kierowcy cenią sobie również pasażerów zapinających pasy i osoby o odpowiedniej kulturze osobistej. Te jakże proste zasady najwidoczniej nie każdemu są znane, a jak widać mogą mieć realny wpływ na to, w jaki sposób zostaniemy odebrani przez kierowcę.

Uber informuje, że usprawnione Centrum prywatności zostało udostępnione dla wszystkich użytkowników na całym świecie. Jednocześnie firma podkreśla, jak ważne są dla niej kwestie prywatności, więc nie powinniśmy się martwić o to, że ktoś obcy zobaczy nasze szczegółowe oceny – te są tylko do naszej wiadomości.