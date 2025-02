Zaskakuje Cię liczba automatów paczkowych wokół? Okazuje się, że to miejski przywilej

Czy Polacy polubili się z automatami paczkowymi? Dane pokazują, że jak najbardziej. Narzekanie na ich liczbę w okolicy może jednak zdradzić, w jakich rejonach mieszkacie – nie wszyscy bowiem mogą liczyć na podobną popularność maszyn w swojej otoczeniu.

Automaty w liczbach

Żeby nie było, że zaczniemy od słodzenia, jakie to skrytki na paczki nie są wspaniałe, nadal zdarza się mi (i pewnie nie tylko mi), że korzystam z Poczty Polskiej lub usług kurierskich. Pierwszy przypadek najczęściej wiąże się z odbiorcami przesyłek, którzy nie mają zaufania do automatów lub jest to luka technologiczna nie do przeskoczenia. Skorzystanie z kuriera to natomiast większa szansa na dostarczenie przesyłki w następny dzień roboczy.

Nie ulega jednak wątpliwości, że maszyny ze skrytkami na paczki stały się wręcz domyślną metodą przesyłania towarów na dowolną odległość. Według danych jakie udostępnił Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z zapowiedzią publikacji raportu o automatach paczkowych, odbiór za ich pomocą stanowił 51,1% całkowitego wolumenu. Komunikacja kurier-paczkomat obejmowała za to 34,3% ogólnej liczby przesyłek nadanych w 2023 roku.

Ten wynik pomogło osiągnąć aż 38381 automatów o łącznej liczbie 4141480 skrytek. (Jak już wiemy bariera 50 tysięcy maszyn została przekroczona w 3. kwartale 2024 roku.) Nie jest jednak tak, że rozkład maszyn jest w miarę równomierny – zdrowy rozsądek podpowiada, że zapotrzebowanie na kilka automatów różnych firm jest większe przy dużym osiedlu w Warszawie niż w wiejskiej gminie nieopodal Suwałk. Jak dokładnie prezentują się te różnice?

Gdzie dominują automaty paczkowe?

Nikogo nie powinien zaskoczyć fakt, że w statystykach przodują mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie w 2023 roku stało już ponad 6000 automatów paczkowych. Na drugim końcu listy znalazło się natomiast województwo opolskie, gdzie postawiono tylko 784 maszyn.

Wynika to oczywiście z wielkości obszaru, jednak jeszcze ciekawszym parametrem jest to, ile osób przypada na jeden automat paczkowy. Tutaj rekordzistą są gminy wiejskie w województwie podlaskim, gdzie średnio jedna maszyna obsługuje 2600 mieszkańców. W Łódzkiem, w gminach miejskich przelicznik wynosił średnio 606 osób na jeden automat.

Czy bez względu na lokację paczkomaty okazują się „pustostanami”? Wręcz przeciwnie – gdyby przyjąć, że przesyłki przesiadują w paczkomacie mniej niż 24 godziny (pomijając weekend i święta), to wykorzystanie skrytek w grudniu 2023 roku oscylowało wokół 70,6% przesyłek odebranych przez kuriera. Przesyłki nadane za pomocą automatu paczkowego dodają do tego ok. 13,9% czasu.

Pełen raport UKE ma zostać opublikowany na początku marca 2025 roku. Będzie to 180 stron wypełnionych danymi i wykresami opracowanymi we współpracy z 11 operatorami pocztowymi.