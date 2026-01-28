Możecie być zaskoczeni, dlaczego ludzie nie aktualizują swoich smartfonów

Producenci wydają aktualizacje, aby dodać nowe funkcje do smartfonów lub/i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Wiele osób nie instaluje jednak nowych wersji oprogramowania. Wyniki przeprowadzonej wśród właścicieli iPhone’ów ankiety mogą Was zaskoczyć.

Dlaczego właściciele smartfonów Apple nadal nie zainstalowali iOS 26?

Apple zaprezentowało iOS 26 dnia 9 czerwca 2025 roku podczas konferencji WWDC 2025. Publiczne beta testy nowego iOS rozpoczęły się w lipcu 2025 roku, a stabilna wersja iOS 26 została udostępniona 15 września 2025 roku. Od tamtej pory Amerykanie zdążyli opracować kilka kolejnych wydań, a mimo to wciąż nie wszyscy użytkownicy uprawnionych do zainstalowania najnowszego oprogramowania modeli zdecydowali się na ten krok.

Według danych StatCounter, iOS 26.1 i iOS 26.2 jest zainstalowany na zaledwie 27% smartfonów Apple. Bardzo powolna adopcja iOS 26, odnotowywana na początku 2026 roku, czyli po 4 miesiącach od wydania iOS 26 po raz pierwszy, jest niepokojąca i wzbudza pytanie, dlaczego użytkownicy nadal nie zainstalowali najnowszej wersji oprogramowania.

Odpowiedź może Was zaskoczyć. Platforma SellCell przeprowadziła ankietę, której tematem był iOS 26 – 78% osób odpowiedziało, że zainstalowało go, a 22% nie, mimo że jest dostępny od kilku miesięcy. Użytkownicy w tej ostatniej grupie mogli doprecyzować, dlaczego wciąż nie zdecydowali się na pobranie nowej wersji iOS.

Najczęstszą odpowiedzią było, że… nie wiedzieli o dostępności iOS 26. Niewiele mniej myślało, że ich iPhone sam się zaktualizuje albo nie miało jeszcze na to czasu. Częstymi powodami były również obawa o czas pracy na baterii i strach przed spowolnieniem działania oraz niechęć do interfejsu Liquid Glass.

źródło: SellCell

Nie tylko właściciele iPhone’ów nie instalują aktualizacji

Choć ankieta została przeprowadzona na niereprezentatywnej grupie 2000 użytkowników iPhone’ów w Stanach Zjednoczonych (gdzie największy odsetek mieszkańców korzysta ze smartfonów Apple), to jej wyniki dają ogólny pogląd na zachowania użytkowników.

Z pewnością Wy również, podobnie jak ja, niejednokrotnie spotkaliście się z podobną sytuacją, że ktoś nie instalował aktualizacji, mimo że były dostępne lub nie wiedział, że instalują się one automatycznie. To powszechne także wśród właścicieli smartfonów z Androidem.