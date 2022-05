ASUS pokaże Wam, co oznacza „szczyt osiągów” w laptopach

Kompaktowa konstrukcja, wyższe wyniki w testach wydajności, stylowe wzornictwo oraz ekrany OLED – tymi cechami ASUS charakteryzuje nowe laptopy z serii Vivobook na 2022 rok.

ASUS Vivobook – OLED i uroda w pakiecie

W ramach wydarzenia The Pinnacle of Performance ASUS pokazał nowych reprezentantów linii Vivobook Pro, Vivobook S oraz Vivobook 13 Slate OLED. Zadaniem całej serii jest zaoferowanie wysokiej wydajności połączonej z atrakcyjnym wzornictwem. Przyjrzyjmy się zatem każdej z linii.

Vivobook Pro (źródło: ASUS)

ASUS Vivobook Pro obiecuje rozwiązania dla ambitnych twórców treści, pakując potężne komponenty i wyjątkowe funkcje w jedną obudowę. Na wyposażeniu będą więc procesory 12. generacji Intel Core i9 12900H oraz AMD Ryzen 9 6900HX, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti oraz do 32 GB RAM. Za miejsce na dane odpowiada dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 2 TB. Chłodzeniem zestawu zajmuje się technologia ASUS IceCool Pro.

Osobny akapit warto poświęcić wyświetlaczom. Do ASUS Vivobook Pro na 2022 rok trafiły: 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3,2K (3200×2000 pikseli) i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz, 15,6-calowy OLED 2,8K lub OLED NanoEdge 4K 60 Hz charakteryzujący się jasnością 600 nitów. Każdy z nich dysponuje certyfikatem PANTONE Validated, VESA DisplayHDR i TÜV Rheinland w zakresie niskiej emisji światła niebieskiego oraz stuprocentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej.

Całość uzupełnia wirtualne pokrętło ASUS DialPad dedykowane pracy kreatywnej oraz system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos z certyfikacją Harman Kardon.

Vivobook S (źródło: ASUS)

Jeżeli jednak szukacie czegoś lżejszego i smuklejszego, skierujcie swój wzrok w stronę laptopów ASUS Vivobook S. 17,9 mm grubości, waga nieprzekraczająca 1,6 kg, a wydajność wciąż na wysokim poziomie. W tej serii na 2022 rok znajdziemy cztery modele: Vivobook S 14 OLED, Vivobook S 14X OLED, Vivobook S 16X OLED i Vivobook S 15 OLED.

Modele S 14/15 charakteryzują się metalową pokrywą, natomiast modele S 14X/16X – w całości metalową konstrukcją. Za wydajność odpowiadają procesory Intel Core i7 12700H lub AMD Ryzen 9 6900HX, układy graficzne Intel Iris Xe lub AMD Radeon, 16 GB RAM DDR4 z możliwością rozszerzenia oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Pomimo topowych komponentów producentowi udało się uzyskać współczynnik TDP na poziomie 45 W.

Laptopy z serii Vivobook S korzystają z tych samych rozwiązań w kwestii ekranu co linia Vivobook Pro – technologia OLED, rozdzielczości od 2,8 do 4K, te same certyfikaty oraz pokrycie przestrzeni barw.

Do kompletu nowości dołączają dwa wyjątkowe urządzenia – Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition i Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition. Są to limitowane edycje urządzenia 2w1, zaprojektowane we współpracy z wyżej wymienionymi artystami. Każdy zestaw zawiera dopasowane tematycznie komponenty oraz ekskluzywne akcesoria i opakowanie. Wśród dodatków znajdziemy m.in. etui z funkcją stojaka, inteligentną osłonę, pokrowiec, uchwyt na rysik itp.

Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition (po lewej) i Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition po prawej

Które urządzenia najbardziej przypadły Wam do gustu? Potężne Asus Vivobook Pro, smukłe Vivobook S czy stylowe laptopo-tablety Vivobook Slate z jedynymi w swoim rodzaju projektami?