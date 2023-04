Diablo IV z kolejną otwartą betą. Przygotujcie się na rzeź serwerów

Blizzard zapewnia wszystkich fanów Diablo IV i graczy, którzy po prostu chcą przetestować ten tytuł, że wyciągnął wnioski z poprzednich testów. Z tego powodu przygotował kolejną, otwartą betę tego nadchodzącego hack and slasha.

Diablo IV z otwartą betą

Kilka tygodni temu mogliśmy ogrywać Diablo IV najpierw w zamkniętej, a później w otwartej becie. Wtedy miałem okazję sprawdzić postaci Łotra oraz Nekromanty i spędziłem w tym tytule kilkanaście przyjemnych godzin. Oczywiście testy miały swoje mankamenty i zdaje się, że Blizzard o tym wie. Co więcej, firma zapowiedziała, iż „wyciągnęła wnioski, a teraz chce nam pokazać to, co najlepsze”.

Grafika promująca Server Slam Diablo IV (źródło: Blizzard)

Jeszcze kilka lat temu nie uwierzyłbym w takie stwierdzenie, ale po tym, jak firma we wzorowy sposób wzięła się za naprawę World of Warcraft, jestem w stanie jej zaufać. Zresztą już za kilkanaście dni będę mógł się samemu przekonać, czy deweloper „dowiezie” – podobnie jak każdy z Was. Blizzard zapowiedział kolejną, otwartą betę Diablo IV. Ta będzie dostępna od 12 do 14 maja i ma nosić kryptonim „Server Slama” – czyli finalnych testów serwerów.

Graj kim chcesz w beta testach

Firma chce być pewna, że serwery gry wytrzymają premierowe dni, kiedy to trzeba spodziewać się największego oblężenia chętnych. W końcu Diablo jest obok takiego Hogwarts Legacy czy też Star Wars Jedi: Survivor jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów w tym sezonie.

W pierwszych zamkniętych beta testach nie mogliśmy grać każdą klasą, która ma być dostępna na premierę. Teraz jednak ma się to zmienić, ponieważ twórcy już zapowiedzieli, że podczas nowej bety gracze będą mogli bawić się, kim zechcą. Ponownie do ogrania dostaną 1 akt razem z Ashavą.

Aby zagrać w beta testy po prostu pobierz grę z Battlenetu, a następnie wybierz „beta testy”. Jeżeli planujesz ograć grę na konsoli (Xbox lub PlayStation), to zaloguj się do jej sklepu i wyszukaj „Diablo IV – Testy na serwerze”, a następnie pobierz pliki.

Jeżeli dotychczas nie grałeś w Diablo IV podczas otwartego lub zamkniętego weekendu beta testów, to na pewno warto tym razem sprawdzić ten tytuł. To zupełnie inne doświadczenia z gry, aniżeli zapewnia nam obecnie Diablo III i trudno się temu dziwić – poprzednia część z tej serii ma już przeszło dekadę.