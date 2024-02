PlayStation Plus Extra na luty. Tym razem nie ma biedy

Jeżeli PlayStation Plus i gry, które mogliśmy przypisać do konta w lutym były chłodne niczym grudniowa noc, to nadchodzący katalog nowych tytułów w planie Extra i Premium to istna odwilż.

NFS, który podzielił fanów

Lutowy katalog otwiera jeden z najbardziej kontrowersyjnych Need for Speedów ostatnich lat. O dziwo NFS: Unbound nie podzielił graczy agresywnymi mikrotransakcjami czy odejściem w sferę profesjonalnych wyścigów jak duet Shift i Shift 2, a stylem graficznym. Następca Need for Speed Heat zaskakiwał kreskówkowymi filtrami, które nie każdemu przypadły do gustu.

Na szczęście nietypowe efekty specjalne można wyłączyć i… wciąż dostajemy mocno młodzieżowy materiał, który zakochanym w Most Wanted i Carbon może nie przypaść do gustu. Najlepiej jednak przekonać się o tym samemu.

Science fiction od twórców Fallouta

Nie, piekło jeszcze nie zamarzło – nie chodzi tu o debiut Bethesdowego Starfielda na konsoli Sony. Mówimy tu o zespole, który dostarczył nam najlepszego Fallouta poprzedniej dekady, czyli o Obsidian Entertainment odpowiedzialnym za New Vegas.

Po sequelu Pillars of Eternity twórcy zdecydowali się na powrót do klimatów sci-fi, tym razem na własnych warunkach – debiutem Obsidianu w świecie gier wideo było przecież Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. The Outer Worlds oferuje nieco bardziej satyryczne podejście do fantastyki naukowej niż Starfield, a Spacer’s Choice Edition zawiera wszystkie DLC oraz odświeżoną oprawę graficzną. Pomimo uderzania w nieco inne tony, być może ci, którzy zawiedli się na ostatnim RPG Bethesdy odnajdą się na kolonii Halcyon.

jRPG, wikingowie i klocki

Jeżeli zachodni sposób projektowania gier to nie Wasza bajka, z pewnością ucieszy Was informacja że do PlayStation Plus Extra zmierza Tales of Arise. Ostatnia część popularnej serii Tales zabiera nas do uniwersum łączącym elementy fantasy i sci-fi. Czeka nas wiele godzin eksploracji, wypełniania zadań i zagłębiania się w wyjątkowe historie. Jeżeli Arise prezentuje zbyt duże stężenie science fiction, może zainteresuje Was, będący częścią tej samej serii, Tales of Zestiria z 2015 roku, który również trafi do oferty.

Wyścigi i japońska stylistyka do Was nie trafiają, ale szukacie czegoś, nad czym spędzicie setki godzin? Proszę bardzo – do katalogu PlayStation Plus trafi lada chwila Assassin’s Creed Valhalla. Ci, którzy grali w AC: Origins lub AC: Odyssey, wiedzą czego się spodziewać po przygodach Eivor. Nowe Asysyny to przede wszystkim ogromne światy wypełnione znajdźkami, walką i wspinaniem się po niemal każdej powierzchni.

Listę gier dostępnych w PlayStation Plus Extra uzupełnią również nieco bardziej kanciaste tytuły spod znaku LEGO – sandboksowy LEGO Worlds oraz klasyczna platformówka TT Games – LEGO Jurassic World. Fani gier niezależnych będą mogli lada chwila pobrać Roguebook oraz Rogue Lords.

PlayStation Plus Premium na luty

Jeżeli jeszcze Wam mało japońskich roleplejów, a opłacacie najdroższy pakiet PlayStation Plus to – nie zgadniecie – Sony umieści w katalogu Tales of Symphonia Remastered i Tales of Vesperia. Do oferty trafi też handheldowy spin-off kultowej serii FPS-ów na PlayStation, czyli Resistance: Retribution z PSP oraz Jet Rider 2, wyścigi skuterów powietrznych z pierwszego PS-a.

Najważniejsze tytuły w PlayStation Plus Extra debiutujące w lutym 2024 roku. (Źródło: PlayStation)

Tytuły będą dostępne na PlayStation 4 (oprócz NFS: Unbound oraz Outer Worlds) i PlayStation 5 dla subskrybentów PlayStation Plus Extra i Premium od 20 lutego 2024 roku.