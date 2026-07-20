DHL zacieśnia współpracę z Allegro. Ma być wygodniej i szybciej

DHL eCommerce Polska, jeden z gigantów wśród firm kurierskich (także w naszym kraju) ogłosił rozszerzenie swojej współpracy z Allegro, czołową polską platformą zakupową. Zyskać mają na tym przede wszystkim klienci portalu, ale również sprzedawcy.

Dostawy do automatów Allegro One Box teraz też przez DHL

Początki współpracy DHL i Allegro sięgają 2023 roku, jednak do tej pory nie była ona tak szeroka, jak będzie to miało miejsce od teraz. DHL eCommerce Polska ogłosiło bowiem, że w ramach jej rozszerzenia, firma DHL będzie realizować dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box w ramach usługi Allegro Delivery.

Taki ruch ma sprawić, że cały proces logistyczny ma się odbywać szybciej i sprawniej niż dotychczas. Co za tym idzie, klienci będą otrzymywać swoje wyczekiwane przesyłki z zamówieniami w krótszym czasie, mając przy tym większy wybór co do możliwych form dostawy.

One Box to dość charakterystyczne, zielone automaty paczkowe spod szyldu Allegro Delivery. Choć nadal jest ich mniej niż Paczkomatów InPost, firma sukcesywnie rozwija sieć i stawia swoje automaty w nowych miejscach, a obecnie Allegro One Box jest już ponad osiem tysięcy w całym kraju. Przyznaję, że nawet w mojej okolicy stanęła ostatnio nowiutka zielona maszyna.

Benefity z rozszerzenia współpracy między firmami czerpać będą jednak nie tylko sami klienci, ale też obecni na platformie sprzedawcy. Od teraz bowiem, jeden kurier DHL będzie mógł odebrać od sprzedającego wszystkie przesyłki, zarówno te realizowane przez sam DHL, jak i te, które mają zostać dostarczone do automatów Allegro One Box poprzez Allegro Delivery. Pozwoli to przede wszystkim uprościć cały proces nadawania paczek.

fot. materiały prasowe DHL eCommerce Polska

Mnogość form dostawy na Allegro

Obecnie, kupujący na platformie Allegro mają dostęp do – w zasadzie – wszystkich możliwych form dostawy. Poza standardowymi przesyłkami kurierskimi z doręczeniem pod konkretny adres, klienci mogą skorzystać z licznych opcji dostawy do automatów paczkowych – zarówno wspomnianych Allegro One Box, Paczkomatów InPost, Orlen Paczka, jak i automatów DHL czy DPD.

Nowy etap współpracy między Allegro i DHL, potencjalnie niosący większą sprawność i szybkość dostaw, może sprawić, że klienci jeszcze chętniej będą decydować się na wybór doręczenia do maszyn z logo Allegro.