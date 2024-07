Jak przesłać zdjęcia ze Zdjęć Google do iCloud? Niebawem będzie prościej

Apple i Google łączą siły – opracowali narzędzie, które pomoże w transferze nagrań i zdjęć zapisanych u usłudze Zdjęcia Google do Zdjęć w iCloud. Nowa opcja ma być dostępna w ciągu najbliższego tygodnia. W jaki sposób będzie można przenieść pliki?

Transfer zdjęć z Androida na iOS

Przejście ze starego na nowy smartfon bywa niełatwe, szczególnie gdy ten drugi pochodzi od innego producenta i został oparty o inny system. I nie chodzi tutaj wyłącznie o przyzwyczajenie się do odmiennego działania, funkcjonalności czy użyteczności sprzętu, a m.in. o transfer zdjęć. Rozwiązania chmurowe są wygodne, jednak dotychczas świeżo upieczeni właściciele iPhone’ów mieli kłopot z przenoszeniem swoich ujęć z usługi Zdjęcia Google do iCloud.

Giganci jednak połączyli swoje siły i opracowali narzędzie, które pomoże w transferze zdjęć z Androida do iOS. Wreszcie, bo przesył z apki Apple do Zdjęć Google jest już możliwy od 2021 roku.

Opracowywane narzędzie zostało dołączone do inicjatywy open source o nazwie Data Transfer Project, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom przenoszenia danych zgromadzonych na różnych platformach. Jak wynika z zapowiedzi, usługa ma trafić w ręce użytkowników w ciągu tygodnia oraz być dostępna w 240 krajach i regionach.

Zdjęcia Google do iCloud – jak przeniesiemy pliki?

Zarówno gigant z Cupertino, jak i z Mountain View, opublikowali na swoich stronach pomocy wpis, który wyjaśnia, w jaki sposób możliwe będzie przenoszenie zdjęć z usługi Zdjęcia Google do Zdjęć w iCloud.

Transfer opisywany przez giganta z Mountain View opiera się o kilka prostych kroków – pierwszym z nich jest otwarcie panelu konta Google oraz odnalezienie kafelka usługi Zdjęcia Google. Wewnątrz kafelka znajdziemy opcję Pobierz, a zaraz obok niej funkcję Przenieś dane. Użytkownik może podjąć decyzję o transferze wszystkich plików lub odznaczyć część albumów. W dalszym kroku konieczne jest wpisanie hasła do konta Google, wybranie usługi, do której pliki mają zostać przesłane oraz zalogowanie się do niej (w tym przypadku za pomocą Apple ID).

Pliki poddane transferowi z platformy Zdjęcia Google nie zostaną automatycznie usunięte. Część ujęć może jednak nie zostać przeniesiona np. przez nieobsługiwany format obrazów czy niedobór miejsca na koncie, a ponowne przeniesienie może spowodować utworzenie duplikatów.

Apple w swoim wpisie zaznacza też, że transfer zdjęć i filmów wideo może zająć od kilku godzin do nawet kilku dni w zależności od rozmiaru plików. Zanim użytkownik zdecyduje się na proces przeniesienia, powinien zweryfikować, czy posiada wystarczająco dużo miejsca na koncie iCloud.

Gdy proces przeniesienia zostanie sfinalizowany, giganci prześlą wiadomości mailowe z potwierdzeniem oraz linkiem do plików w nowej usłudze. Wraz ze zdjęciami w nowej galerii zostaną zapisane dane, takie jak lokalizacja, nazwa i typ pliku oraz jego opis.

Narzędzie nie obsługuje kont firmowych, szkolnych lub należących do innej organizacji, przeznaczonych dla dzieci o wieku niższym niż uprawniający do samodzielnego używania konta Google na terenie danego kraju oraz tych, którym włączono opcję Ochrony zaawansowanej.