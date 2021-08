DaVinci Resolve staje się 3 razy szybszy na procesorze Apple M1

Jeśli poszukiwaliśmy kiedyś darmowego programu do nieliniowej edycji wideo, to na pewno natknęliśmy się na DaVinci Resolve. To świetne narzędzie zyskało właśnie potężne ulepszenie w wersji na macOS i procesor Apple M1.

DaVinci Resolve przyspiesza na MacBookach

Korzystając z Maka trudno oprzeć się świetnemu działaniu FinalCuta i wybrać inny program do edycji filmów, ale jeśli zdobyliśmy spore doświadczenie w montażu przy pomocy innego narzędzia i środowisko Apple jest dla nas czymś nowym, trudno zmienić przyzwyczajenia. Na przykład, korzystając długo z DaVinci Resolve, łatwo wyrobić sobie pewne nawyki. Blackmagic Desing pozwala nam je zachować, znacznie ulepszając swój program na urządzeniach Apple pracujących na procesorze Apple M1.

Zgodnie z oświadczeniem dewelopera, dzięki kompletnie przerobionemu silnikowi programu, DaVinci Resolve 17.3 może działać do 3 razy szybciej na komputerach Mac z chipem M1. Powinno to znacznie przyspieszyć pracę przy projektach nagrywanych w 4K i 8K na każdym etapie – edycji, przetwarzania kolorów i renderowania. Czas samego renderowania może zostać skrócony nawet o 65%.

Oprócz tego, zmiany powinny wpłynąć pozytywnie także na zużycie energii. Korzystając z notebooka, będziemy mogli liczyć na dłuższy czas pracy na baterii, nawet o 30%.

Dodatki, które ucieszą weteranów

DaVinci Resolve 17.3 wprowadza też kilka innych nowości na Makach z Apple M1 – na przykład sprzętową obsługę kodeka H.265, dekodowanie plików AVC Intra, usprawnione sterowanie FX, obrotem kadru, nasyceniem gamma i wiele innych.

Deweloperzy z BlackMagic są bardzo zadowoleni ze zmian, jakie udało się wprowadzić w najnowszej wersji oprogramowania. Grant Pretty, dyrektor generalny Blackmagic Design, stwierdził nawet, że od lat nie widział tak dużego skoku prędkości działania DaVinci Resolve. A to wszystko możliwe jest po pobraniu bezpłatnej aktualizacji programu, dostępnej na stronie internetowej producenta.