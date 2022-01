Shadow Warrior 3 – Microsoft i PlayStation zdradzają datę premiery gry

Fani studia Flying WIld Hog czekali na ten moment od bardzo długiego czasu. Wygląda na to, że polski deweloper jest już prawie gotowy na debiut swojej kolejnej gry. Nadchodzi Shadow Warrior 3!

Shadow Warrior 3 przełożony na 2022 rok

Ostatni raz Shadow Warrior 3 pojawił się na nowo w dyskusjach fanów gier wideo dwa miesiące temu, kiedy oficjalnie ogłoszono, że produkcja zaliczy delikatne opóźnienie. W charakterystyczny dla siebie sposób Devolver dał do zrozumienia, że twórcy potrzebują więcej czasu i gra ukaże się w 2022 roku.

Wielu fanów slasherów było na pewno zawiedzionych takim obrotem spraw. Niestety, taki los spotykał bardzo wiele produkcji w ostatnich paru latach. Niektóre gry wychodziły nieskończone, niedopracowane i wymagające jeszcze miesięcy dodatkowej pracy. Twórcy innych decydowali się z kolei opóźnić premierę i upewnić się, że produkcja jest gotowa na ujrzenie światła dziennego.

Biorąc pod uwagę jakość poprzednich dwóch odsłon serii, Flying Wild Hog możemy zaliczyć do tej drugiej grupy. Na całe szczęście nasze oczekiwanie dobiega końca i już niedługo będziemy mogli położyć swoje ręce na Shadow Warriorze 3.

Nowa data premiery, cena i bonusy za pre-order

Zanim Flying Wild Hog zdążyło podzielić się planami na przyszłość ze swoimi fanami, zrobili to Sony i Microsoft. W sklepach cyfrowych Microsoft Store oraz PlayStation Store pojawił się właśnie Shadow Warrior 3 wraz z nową datą premiery. Według obu sklepów gra zadebiutuje 1 marca 2022 roku na PC (Steam), Xbox One oraz PS4.

To jednak nie wszystko, co jesteśmy w stanie wyczytać z obszernych opisów gry w cyfrowych sklepach. Wyceniony na niecałe 230 złotych pre-order zapewni kilka atrakcyjnych bonusów. Oprócz limitowanej edycji skórki Katana, zyskamy pełny dostęp do Shadow Warriora 1 i 2.

Jeżeli planujecie nadrobić poprzednie odsłony przed zagraniem w Shadow Warrior 3, równie dobrze możecie to zrobić już po premierze tej gry. Za ~200 złotych będziecie mogli zrozumieć fenomen tej polskiej produkcji, a później zobaczyć, co w trzeciej odsłonie naszykowało dla swoich fanów Flying Wild Hog.