Vinted zamyka starą platformę sprzedażową. Co dalej?

Być może i Wy otrzymaliście e-maila od Vinted, dotyczący przeniesienia konta z dotychczasowej platformy na nową. Dzięki temu użytkownicy serwisu będą mogli kupować rzeczy spoza Polski.

Vinted poprosi Cię o przeniesienie konta

Jak można dowiedzieć się z wiadomości rozsyłanych użytkownikom Vinted, już 16 maja serwis zostanie zmigrowany na nową platformę. Po tej dacie obsługa będzie stopniowo zapraszać ich do przeniesienia konta na nową wersję Vinted. Ostatecznie, stare Vinted zostanie zamknięte 20 czerwca. Co należy wiedzieć o przenosinach i jak to zrobić?

Przede wszystkim, trzeba po prostu poczekać na zaproszenie, zanim przeniesiemy konto. Pośpiech w tym wypadku nie jest wskazany. Kiedy otrzymamy zaproszenie, możliwości działania na starym Vinted zostaną ograniczone. Od 16 maja nie będzie można kupować i sprzedawać przedmiotów, wykupować Podbić i Sugerowanych Ofert, dodawać przedmiotów do ulubionych, obserwować innych użytkowników, rozpoczynać rozmów ani dodawać i wystawiać ogłoszeń na dotychczasowej platformie.

Zanim przeniesiemy konto, należy wypłacić wszystkie środki znajdujące się w naszym portfelu Vinted na konto bankowe. Oprócz tego koniecznie zakończmy wszystkie trwające zamówienia przed zamknięciem starego serwisu, czyli do 20 czerwca.

Po tym terminie nie będzie już można przenieść konta na nowe Vinted – pozostanie nam jedynie możliwość utworzenia nowego konta. Wciąż jednak będzie można wypłacić środki znajdujące się w Portfelu Vinted na konto bankowe.

Jak przekazuje administracja serwisu, wraz z naszym kontem na nową platformę przeniesiemy niektóre zapisane na nim informacje. Jeśli jednak w przeszłości na naszym koncie była przeprowadzana procedura weryfikacji tożsamości dla dostawcy usług płatniczych, to te dane nie zostaną przeniesione. Nie zdziwmy się zatem, kiedy zostaniemy jeszcze raz poproszeni o potwierdzenie tożsamości.

Więcej informacji o procedurze znajdziemy na stronie pomocy Vinted.

Nadchodzą nowości na Vinted

Odmieniona platforma otworzy nowe możliwości przed kupującymi i sprzedającymi. Pojawią się nieobecne wcześniej kategorie produktów: Dom, Rozrywka czy Zwierzęta.

Ponadto, korzystający z Vinted zyskają możliwość handlowania z użytkownikami z Czech, Słowacji i Litwy. Międzynarodowa społeczność to z pewnością większa szansa na udaną sprzedaż oraz zakup produktów z drugiej ręki w atrakcyjnych cenach.

Sprawdzajmy więc nasze skrzynki mailowe – wkrótce powinno pojawić się tam zaproszenie do zmiany serwisu na nowy.