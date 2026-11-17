Żeby mogła prawidłowo działać i oferować wysoką jakość, sztuczna inteligencja potrzebuje mnóstwa unikalnych treści do treningu. To między innymi dlatego wielkie firmy technologiczne masowo skupują i niszczą książki na potrzeby AI. I o ile tamto zasługuje na naganę, to niektóre projekty są bardziej pozytywne. Takie jak ten.

Darmowa pizza w zamian za zdjęcie i parę słów

Klient może otrzymać darmową pizzę, jeśli tylko po odebraniu zamówienia prześle jej zdjęcie i wystawi opinię. Właśnie z taką propozycją wyszła amerykańska sieć pizzerii Papa John’s. W ten sposób właściciele proszą o pomoc w trenowaniu sztucznej inteligencji, której zadanie polega na kontroli jakości.

Na sieć Papa John’s składa się ponad 6000 lokali na całym świecie. Jako że działa w formie franczyzowej, bywają pewne nierówności w kontekście oferowanej jakości przez poszczególne punkty. Właśnie tu z pomocą ma przyjść sztuczna inteligencja, której algorytmy sprawdzą, czy ser nie jest przypalony, kawałki są równo pokrojone, a brzegi wydają się odpowiednio chrupkie.

Sztuczna inteligencja do kontroli jakości

Żeby jednak sztuczna inteligencja mogła dokonać prawidłowej weryfikacji, musi wiedzieć, jak wygląda dobra, a jak zła pizza – różnego rodzaju, w różnym oświetleniu i z różnych kątów. To jest właśnie to, w czym mogą pomóc klienci – przysyłając zdjęcia wraz z opinią podsumowującą, co jest OK, a co nie.

Dyrektor generalny marki Papa John’s – Todd Penegor – powiedział agencji Reuters, że jest przekonany o skuteczności tego rozwiązania. Wierzy, że projekt pomoże poprawić jakość pizzy we wszystkich lokalach franczyzowych. Ma też nadzieję, że pozwoli ustalić, co poszło nie tak, a coś poszło, skoro ostatni kwartał zakończył się spadkiem sprzedaży o 6,5%.

Penegor podkreślił również, że samo oprogramowanie było tanie w opracowaniu. Ciekawe, ile dodatkowo będą kosztować rozdawane za darmo (no dobra, za fotkę) pizze. Pewnie jednak też nie tak dużo, bo cała akcja rozpoczęła się 9 listopada, a zakończy 20 listopada 2026 roku. Nie wiadomo, czy zostanie powtórzona, a jeśli tak, to czy tym razem skorzystamy z niej także w Polsce (tym razem się bowiem nie załapaliśmy).