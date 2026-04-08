Czas kupić nowy czytnik Kindle. Twój stary powinien odejść na zasłużoną emeryturę

Masz stary czytnik Kindle? Może okazać się, że niebawem jego funkcjonalność zostanie mocno ograniczona. Wygląda na to, że warto zacząć rozglądać się za nowym modelem.

Amazon informuje o zakończeniu wsparcia dla starszych modeli czytników Kindle

Kindle to jedna najpopularniejszych linii czytników e-booków na rynku. Grono urządzeń oferowanych przez Amazon sukcesywnie się powiększa, a jeden z nich – czytnik Kindle Scribe z większym ekranem – zadebiutował w październiku 2025 roku. Warto wspomnieć, że niektóre modele służyły czytelnikom przez bardzo długi czas, gdyż na świecie nadal używane są urządzenia, które wyprodukowano blisko 20 lat temu.

Teraz Amazon krzyżuje plany zwolenników starszych sprzętów. Amerykański gigant przesyła ich właścicielom wiadomości e-mail, w których informuje o zakończeniu wsparcia dla sporego grona modeli czytników, a także wybranych tabletów Fire. Zmiana ma nastąpić już 20 maja 2026 roku.

Warto od razu podkreślić, że brak wsparcia nie oznacza, iż urządzenia całkowicie przestaną działać. W praktyce Amazon nie będzie już obsługiwał części funkcji na starszych czytnikach Kindle i tabletach Fire wydanych przed 2012 rokiem.

Stare czytniki Kindle bez wsparcia – jakie to modele i które funkcje znikną?

Na liście modeli czytników Kindle, które wkrótce zostaną pozbawione wsparcia, znalazły się urządzenia, takie jak:

Kindle 1. generacji (2007),

Kindle DX i DX Graphite (2009 i 2010),

Klawiatura Kindle (2010),

Kindle 4 (2011),

Kindle Touch (2011),

Kindle 5 (2012),

Kindle Paperwhite 1. generacji (2012),

Kindle Fire 1. generacji (2011),

Kindle Fire 2. generacji (2012),

Kindle Fire HD 7 (2012),

Kindle Fire HD 8.9 (2012).

Jeśli nadal korzystasz z modelu wymienionego powyżej, aż do 20 maja 2026 roku możesz tradycyjnie kupować, wypożyczać czy pobierać wybrane e-booki z Kindle Store. Po tym dniu wciąż będziesz miał możliwość czytania książek, które zostały wcześniej przez Ciebie pobrane. Ponadto The Verge wspomina, że dostęp do kupionych książek nadal będzie możliwy poprzez aplikację Kindle, serwis Kindle for Web oraz na nowszych sprzętach z serii Kindle.

Warto podkreślić, że jeśli przywrócisz ustawienia fabryczne swojego urządzenia lub wyrejestrujesz sprzęt po 20 maja 2026 roku, ponowne zarejestrowanie nie będzie już możliwe. Wygląda też na to, że właściciele przestarzałych sprzętów w mailach o zakończeniu wsparcia otrzymują od Amazonu zachętę do zmiany sprzętów w postaci zniżki na nowe czytniki Kindle oraz na e-booki.

Z punktu widzenia użytkownika czytnika (nie modelu Kindle) – szkoda, że zakończenie wsparcia nie jest powiązane ze zwrotem starego urządzenia. Użytkownicy mogliby np. otrzymać nieco większy rabat, a producent gromadzić zużyte produkty i poddawać je recyklingowi. Jak udało mi się dowiedzieć – Amazon oferuje taką usługę odkupu w USA pod nazwą Trade-In Program, dzięki której klienci, zwracając starszy produkt, mogą uzyskać 20% zniżki na nowy sprzęt. Niestety, usługa ta nie pozwala na „zwrot” tych najstarszych modeli.