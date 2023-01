Czym są odkurzacze pionowe i dlaczego tak szybko zyskują na popularności?

Akcja partnerska

Odkurzacze pionowe okazują się ogromnym krokiem ku wygodzie sprzątania w domu bądź mieszkaniu. Z uwagi na swoją budowę i możliwości, oferują mnóstwo funkcji, które przydają się w codziennym utrzymywaniu porządku. Jakie są główne typy tych urządzeń, czym się od siebie różnią i dlaczego stają się coraz bardziej popularne?

Zalety odkurzaczy pionowych

Odkurzacz jest jednym z podstawowych sprzętów, jakie kupujemy do domu. Powiedziałbym nawet, że niezbędnym elementem wyposażenia każdych czterech ścian. Chcąc utrzymać czystość w mieszkaniu, możemy wybrać “zwykły” odkurzacz workowy, robota sprzątającego lub pójść w inną stronę, kupując właśnie odkurzacz pionowy.

Tradycyjne odkurzacze nadają się do sprzątania podłóg, jak i wysokości, ale ograniczają nas przewodem i, najczęściej, swoją sporą wagą. Roboty sprzątające mogą z kolei sprzątać podłogi i zakamarki tam, gdzie są w stanie wjechać – odkurzanie kątów za meblami z ich pomocą jest niemożliwe. Bezprzewodowe odkurzacze pionowe niwelują większość tych problemów.

Jak ich sama mówi – oferują całkowicie bezprzewodową pracę, z racji wbudowanego akumulatora, który w zdecydowanej większości modeli dostępnych na rynku zapewnia czas pracy na poziomie około godziny – a to w zupełności wystarczające, aby wysprzątać całe mieszkanie.

Gdyby to jednak było za mało, wiele modeli oferuje nawet półtorej godziny pracy, a przykładowo taki Samsung Bespoke Jet Pro Extra (model VS20A95973B/GE) działa nawet 120 minut na jednym ładowaniu.

Odkurzacze pionowe są ładowane na różne sposoby w zależności od modelu – najczęściej jest to po prostu stacja dokująca do powieszenia na ścianie, do której mocujemy urządzenie. Zdarzają się też modele z wymiennymi bateriami.

fot. Samsung

Aspekt ładowania zależy w głównej mierze od częstotliwości sprzątania – jeśli ten dzień przypada w sobotę, akumulator pozwoli zapomnieć o ładowaniu na kilka tygodni – chociaż wiszące stacje dokujące, np. w modelu Dyson V8 Absolute, sprawiają, że urządzenie będzie zawsze gotowe do pracy. Tutaj mamy do czynienia z baterią, która pozwala na 40 minut pracy i stacją dokującą do zamontowania na ścianie.

Wymieniając liczne zalety odkurzaczy pionowych, warto zwrócić uwagę także na wagę -najczęściej jest to około 3 kg, a więc sprzątanie takim urządzeniem jest znacznie wygodniejsze niż w przypadku odkurzaczy workowych.

źródło: RTV Euro AGD

Wyróżnia się tak naprawdę dwa typy bezprzewodowych odkurzaczy – z silnikiem przy szczotce lub przy rączce – wybór odpowiedniego zależy od preferencji użytkownika. W zależności od tego, gdzie umiejscowiony jest silnik, nieco inaczej rozkłada się waga urządzenia w takim sprzęcie. Dla niezdecydowanych (lub po prostu osób, które cenią sobie różnorodność), producenci mają w ofertach propozycje hybrydowe, gdzie silnik może być zarówno na górze, jak i dole.

Odkurzacze pionowe to łatwość sprzątania

Sprzątanie całego domu może być nie lada wyzwaniem, jednak z odpowiednim sprzętem jest to znacznie łatwiejsze. Odkurzacze pionowe okazują się coraz popularniejsze z racji możliwości, jakie dają. Po pierwsze, mamy do dyspozycji elektroszczotkę w kilku rozmiarach – duże sprawdzą się do odkurzania paneli, parkietu, wykładzin, dywanów, a mniejsze przykładowo do tapicerki samochodowej. Elektroszczotka jest tutaj bardzo ważnym elementem, który unowocześnia sprzątanie, jednocześnie sprawiając, że jest ono efektywniejsze.

Co ważne, po odpięciu modułu z silnikiem mamy do czynienia z kompaktowym sprzętem, którym nie tylko dostaniemy się do trudno dostępnych zakamarków w domu, ale także łatwo odkurzymy nasz samochód. Wielofunkcyjność to drugie imię odkurzaczy pionowych.

fot. Dyson

A jeśli chodzi o wchodzenie w zakamarki… to wiele modeli oferuje składane rury (np. w modelu Tefal X Force Flex), które ułatwiają sprzątanie pod szafami, łóżkami i innymi meblami. Dodatkowo mnoga liczba końcówek dołączanych przez producentów do zestawu sprzedażowego sprawia, że z takimi udogodnieniami gimnastykowanie się odkurzaczem – przykładowo chcąc wysprzątać kąty z pajęczyn – nie będzie problemem.

Co więcej, odkurzacze pionowe wcale nie muszą służyć tylko do odkurzania – są bowiem modele, które oferują funkcję mopowania i mycia podłóg! Oznacza to, że jeden sprzęt jest w stanie zastąpić dwa urządzenia. Nie dość, że jest to oszczędność miejsca (gdzieś trzeba trzymać te wszystkie sprzęty), to i czasu – zamiast odkurzania i następnie mycia, możemy wybrać odpowiednią nakładkę i gotowe – dwa obowiązki domowe wykonane za jednym zamachem.

Bezprzewodowe odkurzacze mają na pokładzie całkiem sporej wielkości pojemniki, które – w odróżnieniu od zwykłych z workami – mają kolejny plus: najczęściej są przezroczyste, a ich opróżnianie jest super wygodne. Komu zdarzyło się omyłkowo wciągnąć odkurzaczem niechciany przedmiot (klocek czy śrubka) z pewnością wie, jaki to problem szukać zguby w papierowym worku odkurzacza.

fot. Dyson

Podsumowując…

Gdybym miał wymieniać wady odkurzaczy pionowych, byłby to z pewnością hałas, jaki generują – najczęściej na poziomie około 75 dB, chociaż nierzadko przekracza on 80 dB. Propozycje bazujące na workach, a także roboty sprzątające, okazują się znacznie cichsze – niestety, ale nawet najpiękniejsza róża ma kolce.

Można pomyśleć, że odkurzacze pionowe są drogie… a to wcale nieprawda. Dobrym przykładem jest chętnie wybierany, zbierający bardzo dobre opinie model Electrolux Well Q6 w cenie 699 złotych.

Owszem, im więcej oczekujemy od naszego sprzętu – tym musimy więcej zapłacić, jednak zważywszy na wszelkie jego zalety, takie urządzenie to bardzo dobra inwestycja na lata, a patrząc na bogatą ofertę wielu producentów, każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie dostępnych w ofercie sklepu odkurzaczy pionowych